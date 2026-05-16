Jornada frenética con 300 exámenes de conducir en el ‘súper sábado’ de la DGT en Lleida

No es habitual encontrar tanta actividad de coches circulando un sábado en un polígono industrial. El 16 de mayo ya ha pasado a la historia del Neoparc (Lleida), por la prueba piloto que la DGT ha puesto en marcha de manera excepcional para examinar en sábado, con el objetivo de desahogar la lista de espera de más de 5.000 alumnos que aguardan para sacarse el práctico del carnet de conducir en la capital del Segrià.

En torno a 300 personas se apuntaron para examinarse en dos puntos de Lleida: el mencionado Neoparc (conocido como ‘El Pádel’, por albergar unas macroinstalaciones con pistas de pádel) y la calle Til·ler. Principalmente acudieron alumnos de la capital. También algunas excepciones, como tres aspirantes a conductores que procedían de Solsona, a casi 90 kilómetros del punto elegido para los exámenes.

De cuatro provincias

La DGT recurrió a examinadores de refuerzo de varias provincias. En Lleida sólo hay cuatro operativos, de los nueve que tiene adjudicada la ciudad. Para este ‘súper sábado’, convocaron a funcionarios que normalmente trabajan en Barcelona, Tarragona y Zaragoza.

La calzada del polígono estaba llena de coches con distintivos de autoescuelas. Las aceras del polígono era el lugar en el que se agolpaban los alumnos, esperando su turno de examen. “Hay nervios, está todo el mundo en silencio”, explicaba a EL PERIÓDICO Nil Solé, un joven de 18 años que decidió subir habiendo hecho menos de una decena de prácticas. A su lado, otros alumnos aguardaban su turno en silencio, mientras otros celebraban discretamente haber superado el examen.

Necesitamos más examinadores locales, para poder desahogar de verdad esta lista de espera. Han examinado a 300, pero sigue habiendo más de 4.500 personas esperando". Raül Viladrich — Presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya (FAC)

Esta iniciativa es una prueba piloto en el territorio español. Lleida y Navarra han sido los primeros lugares en los que se ha puesto en marcha. El experimento no ha estado exento de polémica: desde la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC) se quejaron de que la medida fue “improvisada y organizada con prisas”, explicaba su presidente, Raül Viladrich, que llegó a definir la iniciativa de "tomadura de pelo" cuando se reunió con los responsables de Tráfico.

Poco tiempo

La queja venía motivada, en primer lugar, por los plazos que se han manejado para esta convocatoria: “Nos lo comunicaron el jueves 30 de abril. Justo la víspera del comienzo del puente del Día del Trabajador. Y tuvimos que presentar las listas el martes 5 de mayo. Así no da tiempo. La gente no ha podido organizarse. Si nos hubieran dado un plazo más razonable, se hubiera apuntado mucha más gente. Toda iniciativa para aligerar este embudo es bienvenida y la celebramos, pero esto es insuficiente; hubiera sido mucho más útil si se hubiera hecho con más tiempo y teniendo en cuenta a todo la provincia y no sólo a Lleida”, lamentaba Viladrich.

Un examinador da las instrucciones a los aspirantes antes de subirse al coche / DLF

Desde la Subdelegación de Gobierno de Lleida, sin embargo, celebraban la medida: “Este sábado vamos a hacer muchos exámenes de coches. Porque las autoescuelas, en las últimas semanas, han alertado de una cierta tensión en los exámenes de conducir. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la DGT? Hacer un plan extraordinario”, contaba el subdelegado José Crespín en sus redes.

Crespín recordó que: “la DGT preguntó a las autoescuelas cuántos alumnos estaban dispuestos a pasar el examen este sábado y su respuesta ha sido sencilla: 300 alumnos se acogen a esta convocatoria extraordinaria del examen de conducir. Y si la respuesta de las autoescuelas hubiera sido 1.000 alumnos, la DGT hubiera hecho todo lo posible para que se hubieran hecho mil exámenes. En días como este, es mejor dejar de lado los titulares y preocuparse de la gestión y de conseguir datos como este”.

Mañana y tarde

En general, los alumnos estaban satisfechos por la medida, pero la mayoría reconocían que “nos avisaron a toda prisa y nos apuntamos los que pudimos”. La profesora Indira García apuntó a este diario que “no es fácil convocar a mucha gente con tan poco margen. Hay gente que no podía reunir el dinero para subir a examen en un plazo tan reducido”.

Al final fueron 15 los profesores que se desplazaron hasta Lleida en este ‘súper sábado’. Realizaron 20 exámenes cada uno. Por norma general hacen 12 al día, porque estos funcionarios trabajan en horario matinal (de 8 de la mañana a 3 de la tarde). Este dispositivo especial en Lleida amplió el horario hasta la tarde.

La buena acogida del alumnado hace pensar que esta iniciativa se llevará a cabo en más provincias españolas de aquí a final de año. Pero desde Lleida, el sector de las autoescuelas sigue reivindicando “más examinadores locales, para poder desahogar de verdad esta lista de espera. Han examinado a 300, pero sigue habiendo más de 4.500 personas esperando”, concluyó Viladrich.