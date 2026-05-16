Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bizum PayLluvia CatalunyaMatías de PaulaAccidente BarcelonaBarcelonaHantavirusSondeos AndalucíaLas Hijas de Felipe
instagramlinkedin

En Directo

Brote vírico

Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa

Veintiún días en un barco infectado: así ha sido la travesía del crucero afectado por el brote de hantavirus que llegará a Tenerife este domingo

Así fue el trayecto de 5 meses por la Patagonia del matrimonio paciente cero del hantavirus: saltos entre países y visita a un vertedero de Ushuaia

¿Cómo se contagia el hantavirus? Este gráfico explica cómo se transmite el virus

Especialistas durante el desembarco del crucero MV Hondius

Especialistas durante el desembarco del crucero MV Hondius

EFE

Patricia Martín

Nieves Salinas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros fueron evacuados entre el domingo y el lunes.

Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en las dos PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena.

Noticias relacionadas

Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
  2. Más allá de la beta-amiloide: la investigación en alzhéimer busca también fármacos contra la inflamación crónica y la proteína tau
  3. España incorpora el cribado neonatal para el síndrome de los 'niños burbuja' en el que Catalunya fue pionera
  4. Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales ante un viernes donde también se espera una bajada de las temperaturas
  5. David Pujol, estudiante de la UAB, denuncia a Rodalies: 'Reclamo 9.211,35 euros por negligencia continuada
  6. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  7. La 'niebla mental' disminuye en pacientes con alzhéimer tratados con lecanemab y donanemab
  8. UGT y CCOO convocarán una huelga en Rodalies para pedir más seguridad y personal en los trenes

Entrada del crucero 'Ambition' en A Coruña

El crucero del brote de norovirus llega a A Coruña y Sanidad Exterior determinará si los pasajeros pueden desembarcar

El crucero del brote de norovirus llega a A Coruña y Sanidad Exterior determinará si los pasajeros pueden desembarcar

Verónica Mieites, física en la Universidad de Berna: "La burocracia y la poca inversión ralentizan la ciencia en España"

Verónica Mieites, física en la Universidad de Berna: "La burocracia y la poca inversión ralentizan la ciencia en España"

Hasta 500 euros y pérdida de 4 puntos: el error que muchos conductores desconocen con el carnet de conducir

Hasta 500 euros y pérdida de 4 puntos: el error que muchos conductores desconocen con el carnet de conducir

El retraso en el envío del número de la Seguridad Social deja sin poder trabajar a migrantes regularizados

El retraso en el envío del número de la Seguridad Social deja sin poder trabajar a migrantes regularizados

Las comisarías se reforzarán ante el aluvión de peticiones de tarjetas TIE e informes policiales para la regularización

Las comisarías se reforzarán ante el aluvión de peticiones de tarjetas TIE e informes policiales para la regularización

José Ángel Álvarez, con una enfermedad rara que hace que su cuerpo "encoja" sin parar: “La vida nos deja sin potencia, pero no sin apetencia”

José Ángel Álvarez, con una enfermedad rara que hace que su cuerpo "encoja" sin parar: “La vida nos deja sin potencia, pero no sin apetencia”

Detendidas dos personas en Cardedeu pagar con billetes de 50 euros falsificados

Detendidas dos personas en Cardedeu pagar con billetes de 50 euros falsificados