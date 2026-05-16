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Detendidas dos personas en Cardedeu pagar con billetes de 50 euros falsificados

Se trata de un hombre y una mujer, de 32 y 29 años, que acumulaban una veintena de antecedentes policiales

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Agentes de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo

Agentes de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo / Mossos

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 5 de mayo a un hombre y una mujer, de 32 y 29 años, en el municipio de Cardedeu, como presuntos autores de un delito de estafa y falsificación de moneda. Ambos acumulaban una veintena de antecedentes policiales.

La investigación, a cargo de los especialistas en Falsificación de Moneda de la DIC, se inició a mediados de marzo de 2026 después de que los Mossos d'Esquadra detectaran un incremento de denuncias por pagos con billetes falsos de 50 € en varias poblaciones del área metropolitana como L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona o Mataró.

El análisis de las denuncias permitió a los investigadores comprobar que muchas de las víctimas eran vendedores de lotería. La colaboración de los vendedores y de otros comerciantes afectados fue clave para determinar que los autores eran un hombre y una mujer que, en muchos casos, utilizaban a un bebé de 9 meses para distraer a las víctimas y ganarse su confianza.

Los investigadores determinaron que los detenidos actuaban diariamente en diferentes municipios y seguían siempre el mismo patrón: compraban un cupón de rasca de 1, 2 o 5 euros, comprobaban in situ si estaba premiado y recibían el cambio. En algunos casos, llegaron a colocar dos billetes falsos consecutivos a la misma víctima el mismo día.

En el marco del operativo policial del pasado 5 de mayo, los Mossos d'Esquadra efectuaron una entrada y registro en el domicilio de los detenidos en Cardedeu, donde detuvieron a un hombre y una mujer. Los agentes intervinieron un total de 56 billetes falsos, 3 dispositivos móviles y diversa documentación que había sido sustraída.

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Los billetes falsificados eran de muy buena calidad e imitaban las marcas táctiles propias de los billetes legítimos de euro. Esta calidad dificultó que las víctimas detectaran la falsedad y propició que se acumularan numerosos afectados en diferentes establecimientos comerciales, 46 de los cuales eran vendedores de lotería. Los billetes los obtenían en el mercado negro y eran fabricados en el sur de Italia.

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