El conductor de un turismo muere en una salida de vía en la C-17 en Vic

El conductor de un turismo murió este viernes en un accidente de tráfico en la C-17 a la altura de Vic, según ha informado el Servei Català de Trànsit. Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso cuando faltaban pocos minutos para las once de la noche. Por causas que se están investigando, un turismo sufrió una salida de vía y volcó. Como consecuencia del siniestro, la conductora y única ocupante del vehículo murió. Es la víctima mortal número 41 este año en las carreteras catalanas.

A raíz del accidente, se activaron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos unidades y el apoyo psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El accidente también provocó afectación viaria. La C-17 quedó cortada y la circulación se desvió por el interior de la capital de Osona. A las cuatro y media de la madrugada se restableció la circulación.

Noticias relacionadas

Según el Servei Català de Trànsit, desde principios de año 41 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, 16 de las cuales en siniestros con turismos, furgonetas o camiones, y 16 más motoristas. Entre las víctimas mortales también hay tres ciclistas, cinco peatones y una por un accidente con tractor.