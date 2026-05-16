Permisos de conducción
Lo dice una directiva europea: un curso de 7 horas permitirá conducir coches manuales con el carnet de vehículos automáticos
De momento en España la normativa exige superar un examen práctico para coches con marchas
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La electrificación y la estrategia de reducción de emisiones están cambiando las reglas del juego de la automoción. Los coches eléctricos se conducen de forma automática y las previsiones apuntan a que, a partir de la próxima década, los vehículos con cambio de marchas manual serán prácticamente una anécdota y quedarán limitados a modelos de nicho como los coches deportivos de gama alta.
Facilitar la transición
Para facilitar esta transición, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de noviembre una directiva que ayudará a los poseedores de carnet B con 'código 78' (que limita la conducción a los coches automáticos) a poder conducir también vehículos con marchas manuales. En la actualidad, quienes tienen el 'código 78' están obligados a pasar un examen práctico para conducir coches con cambio manual.
Esta reforma contempla eliminar este examen de aptitudes y sustituirlo por un curso de formación práctica en la vía pública. Según la nueva directiva, bastarán 7 horas de prácticas impartidas por las autoescuelas. Se admite así que los poseedores del carnet ya cuentan con los conocimientos suficientes para circular, y que solamente deberán adaptarse a la diferencia de conducción de los vehículos.
En principio no se aplicará hasta 2029. De todos modos, nosotros aplaudimos la medida, porque es algo que llevamos tiempo pidiendo"
Hasta 2029
Aunque la directiva ya está aprobada, aún no hay fecha exacta para su entrada en vigor en Europa. Los portavoces del sector de las autoescuelas celebran la medida, tal como explica Sergio Olivera, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE): "En principio no se aplicará hasta 2029. De todos modos, nosotros aplaudimos la medida, porque es algo que llevamos tiempo pidiendo".
Tal como confirman desde el sector de las autoescuelas, este tipo de carnet es más demandado actualmente por alumnos que proceden de otros países donde existe mayor tradición de coches de transmisión automática que en España. Estados Unidos o los países del norte de Europa son algunos de los lugares donde el coche manual es casi una rareza.
El plan integral de mejora de la seguridad vial en Europa contempla otras medidas relacionadas con el carnet de conducir. La digitalización del documento o la posibilidad de que menores de edad (de 17 años) puedan conducir coches acompañados por adultos que ya dispongan del documento y experiencia al volante son otras de las iniciativas que forman parte de esta profunda revisión de la instrucción del periso de conducir que se irán incorporando en los próximos años.
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