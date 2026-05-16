Atropello a un agente y tiros: peligrosa detención en un área de servicio de Castellón

Un conductor de un vehículo embistió ayer "en reiteradas ocasiones" a un agente de la Guardia Civil, al intentar escapar de un dispositivo operativo, en un área de servicio de Benicarló.

Al parecer, el conductor del vehículo arrolló "en varias ocasiones" y con "actitud violenta" a un agente de la Guardia Civil cuando este le dio el alto en un control operativo. El otro agente empleó el arma reglamentaria y abrió fuego contra el conductor, puesto que no cesaba mientras embestía al otro agente, según informan a Europa Press fuentes de Comandancia.

Tras conseguir inmovilizar el vehículo, un coche robado, la Guardia Civil detuvo a los dos integrantes del turismo, quienes tienen antecedentes policiales.

Heridos

Las mismas fuentes recalcan que el agente arrollado ha sufrido heridas "leves" y el conductor se encuentra "fuera de peligro" y "bajo custodia policial" en un centro hospitalario.

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Los hechos se produjeron sobre las 13.30 horas en un área de servicio. Las diligencias están siendo llevadas a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón.