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Conflicto laboral

CCOO y UGT convocan una huelga parcial en Rodalies el 27 de mayo y el 5 de junio

Los sindicatos reclaman más seguridad y personal en los trenes

Los usuarios de Rodalies, resignados en el primer día de huelga: "Anuncian un tren y luego no pasa"

Los sindicatos ferroviarios desconvocan la huelga a partir del martes tras llegar a un acuerdo con Transportes

La estación de Sants durante la huelga posterior al accidente de Gelida, el pasado mes de enero.

La estación de Sants durante la huelga posterior al accidente de Gelida, el pasado mes de enero. / JORDI OTIX

Pau Lizana Manuel

Pau Lizana Manuel

Barcelona
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Las secciones ferroviarias de los sindicatos UGT y CCOO convocarán una huelga el 27 de mayo y el 5 de junio para denunciar la falta de personal y de seguridad tanto para los trabajadores como los usuarios de Rodalies. Según denuncian fuentes sindicales, Catalunya es la comunidad autónoma en la que se producen más actos vandálicos en los trenes y donde los empleados de Renfe reciben más agresiones. Por eso, reclaman sobre todo que se cuente con más interventores –lo que conocemos como 'revisores'– para poder incrementar la vigilancia sobre los trenes.

Los sindicatos, que han formalizado la convocatoria este viernes, llamarán a la Generalitat a una mesa de mediación para intentar evitar el parón.

Pérdida de personal

Ambos sindicatos, los dos más presentes en el sector por detrás del SEMAF, lamentan que en la próxima convocatoria de movilidad interna de Renfe, Catalunya es la comunidad que sale peor parada, ya que pierde a una parte importante del personal. "Perdemos un montón de gente", resumen fuentes sindicales, que denuncian que el descenso del número de trabajadores implicará que no se respete el acuerdo que sindicatos y Ministerio de Transportes cerraron tras las crisis por los accidentes de Adamuz y Gelida.

El documento, que puso fin a varias jornadas de huelga de los maquinistas tras los siniestros, indicaba que tendría que haber al menos un interventor por tren de Media Distancia –entran en esta categoría los Regionals de Catalunya–, algo que, a juicio de los sindicatos, "es imposible cumplir" con la reducción prevista en la convocatoria de movilidad. "No hablamos de que falten revisores en tres o cuatro trenes, hablamos de que faltarán en 45 o 50", denuncian las voces sindicales consultadas por este diario.

Más allá de los Regionals, la figura del interventor tampoco está demasiado presente en el servicio de Rodalies de Barcelona. En los últimos años, según apuntan también fuentes sindicales, cada vez es más común que los trenes de Rodalies viajen con menos de tres trabajadores de Renfe.

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La figura del interventor

La reclamación de más interventores y, en general, de más personal de Renfe sobre los trenes de Rodalies es compartida con la mayoría de plataformas de usuarios, que también ven con buenos ojos que haya más vigilancia en el sistema ferroviario catalán. Las fuentes sindicales aseguran que en Catalunya se dan "el triple de agresiones y de actos vandálicos que en el conjunto del resto de España".

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