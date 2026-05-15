Un sindicato de Mossos denuncia que se usan pistólas táser con los cartuchos caducados

La sección sindical de Mossos de Comisiones Obreras (CCOO) han pedido a la Comisaría Superior Técnica (CSUTEC) de la policía catalana información sobre la caducidad de los cartuchos de las pistolas táser que llevan los agentes. En concreto han expresado su "rotunda preocupación y malestar" tras constatar que los policías prestan servicio "con estos cartuchos de Dispositivos Conductores de Energía cuya vida útil, ha vencido según las especificaciones técnicas del fabricante".

En concreto, el sindicato remarca que la unidad de la Brigada Móvil presenta varios "casos flagrantes" en este sentido. "Un Dispositivo Conductor de Energía no es una herramienta accesoria; es un elemento clave en la pirámide del uso de la fuerza, diseñado precisamente para evitar la escalada hacia métodos de fuerza letal", remarca CCOO y añade que usarlos con material caducado "vacía de contenido su función, pone en duda la responsabilidad de la Administración hacia sus trabajadores y, sobre todo, deja desprotegida la integridad física y jurídica de los operadores que las utilicen".

También señalan que desde el propio cuerpo se ha hecho consultas con la unidad de Armas "no con el fabricante" y que les han respondido que recae sobre los policías que portan estos dispositivos "el uso de los cartuchos caducados, sin ningún rigor técnico o del fabricante que sustente este posicionamiento".

Seguridad laboral

El sindicato remarca que los cartuchos pierden vida útil por la degradación natural del nitrógeno comprimido para la propulsión, lo que puede provocar un “dispar débil” o, directamente, la inmovilidad de los dardos. "En una situación de enfrentamiento real, un fallo del material de dotación deja al agente en una situación de vulnerabilidad absoluta, obligándole a una confrontación física o al uso del arma de fuego, escenarios que podrían haberse evitado con un mantenimiento adecuado", señala CCOO.

Además, remarcan que el Departament d'Interior "tiene el deber legal de proporcionar los medios necesarios para garantizar la seguridad en el trabajo" de los agentes y que los policías pueden estar bajo inseguridad jurídica si deben usar un material que saben que no cumple con la normativa.

"Un cartucho caducado no es material desechable; es material de formación. Consideramos un desperdicio de recursos y una negligencia operativa que no se destinen estos cartuchos a prácticas de tiro para mejorar la pericia de los agentes, sustituyéndolos inmediatamente por unidades nuevas para el servicio diario en la calle", señala CCOO. Por eso reclama una auditoría inmediata del stock de cartuchería en todas las regiones y sectores, "con la retirada inmediata de todos aquellos que superen la fecha de caducidad" junto con la "reposición urgente de cartuchos nuevos con certificación de fabricación actualizada".

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También piden transparencia en los protocolos de mantenimiento y "que ningún agente sea sancionado ni coaccionado por negarse a llevar un cartucho caducado que no ofrezca garantías totales de funcionamiento según el manual del operador".