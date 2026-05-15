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Construcción en ruinas

Desalojados los ocupas de la estación de Renfe de Sant Joan Despí

Tras esta actuación, Adif se ha comprometido a iniciar la reforma prevista del edificio, que padece problemas estructurales

CCOO y UGT convocan una huelga parcial en Rodalies el 27 de mayo y el 5 de junio

Dispositivo de desalojo en la estación de Sant Joan Despí.

Dispositivo de desalojo en la estación de Sant Joan Despí. / Premsa / ACN

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El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha informado de este jueves se desalojó la estación de Rodalies de la ciudad del Baix Llobregat. Tras esta intervención, el consistorio municipal espera que Adif y Renfe empiecen las obras de reforma del vestíbulo del edificio, cerrado por problemas estructurales. 

La actuación se ha llevado a cabo con el apoyo de un dispositivo de técnicos municipales, agentes de la Policía Local y de los Mossos d’Esquadra, y personal de Adif y Renfe, en una operación coordinada durante la mañana que expulsó las personas que residían en la primera planta de la estación. Una vez vaciado el inmueble, se han tapiado los accesos. Según la alcaldesa de Sant Joan Despí, Belén García, el ayuntamiento ha mediado con los ocupas para que se fueran. Ahora centra el foco en reabrir el vestíbulo “lo más pronto posible” cuando se finalicen las obras previstas.

Un edificio en ruinas

Según el consistorio, además de impedir la reforma prevista, la ocupación había agravado los problemas estructurales que afectaban la estación de Rodalies. Adif y Renfe tuvieron que cerrar el vestíbulo de viajeros por la caída de una parte del revestimiento del techo, y recientemente se había apuntalado una escalera interior por riesgo de otra caída. 

Los trabajos de reforma consistirán en la impermeabilización de la estructura superior del edificio de la estación y en la renovación del techo del vestíbulo, según informan Adif y Renfe. 

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Durante estas obras de rehabilitación, el acceso a la estación continuará haciéndose en el exterior, dónde hay unas máquinas validadoras de billetes

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