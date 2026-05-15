Sabine Henning, experta de la ONU: “El envejecimiento de la población no es una crisis, es algo a celebrar”

El descenso de la fertilidad y el aumento de la esperanza de vida están cambiando la pirámide poblacional en prácticamente todo el mundo. Para Sabine Henning, jefa de la Sección de Transición Demográfica Sostenible, Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia- Pacífico, esto no significa ninguna crisis, si bien si bien alerta que los países deben estar preparados para afrontar sus retos. La experta ha estado en Barcelona participando en un taller sobre longevidad organizado por la Fundación La Caixa y la entidad AARP en el Palau Macaya.

-¿El envejecimiento de la población es un fenómeno común en todo el planeta?

-Todos los países están experimentando este proceso, pero no al mismo ritmo. En algunos está más avanzado, otros se encuentran en una fase intermedia y otros apenas empiezan, como en África. Lo importante es hablar de la velocidad a la que sucede. En algunos países asiáticos se está produciendo esta transición en 20 años, cuando en otras regiones llevó cerca de 100. Esto deja muy poco tiempo para adaptarse en términos de políticas públicas y desarrollo institucional, aunque pueden aprender de las buenas prácticas de otros lugares.

-¿La región de Asia-Pacífico, de la que usted es experta, está actuando en cierta manera como un laboratorio global?

-Europa está ya muy avanzada, así que se pueden extraer de ella muchas lecciones. Pero en Asia-Pacífico destaca la velocidad del proceso y la coincidencia del envejecimiento con una digitalización muy rápida, el aumento de las desigualdades, una urbanización intensa y el cambio climático. Hablamos de cinco grandes megatendencias que afectan al desarrollo sostenible, y allí se dan al mismo tiempo. Por eso hay que mirar muy atentamente a la región, pero también para lo bueno.

-En este sentido, el aumento de la longevidad no deja de ser una buena noticia.

- Absolutamente. El envejecimiento no es una crisis, que vivamos más años es algo que deberíamos celebrar. Tiene muchas dimensiones, muchas caras y muchas expresiones, y por eso es importante combatir las narrativas que colocan a las personas mayores como un problema. Los países deben prepararse de manera adecuada y abordar los retos que implica, pero hay que pensar en este proceso de una manera más equilibrada y también más positiva.

-¿Es importante abordar este proceso de cambio demográfico de manera común?

-Aquí en Barcelona hemos hablado de crear un índice global de políticas públicas que ayude a los países a prepararse mejor para el envejecimiento de la población. Puede servir de referencia común, si bien los países son muy diferentes entre sí. Por eso, creo que tiene mucho valor contar con un marco global, pero debe poder adaptarse a las realidades de cada zona.

-¿Qué diferencias culturales detecta entre Europa y Asia en cuanto al trato a las personas mayores?

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-En Asia, el respeto y la comunidad desempeña un papel muy importante. En Vietnam, por ejemplo, existen unos 8.000 clubes intergeneracionales de autoayuda. Es muy importante crear oportunidades para que jóvenes y mayores compartan espacios, aprendan unos de otros y colaboren. No deberíamos plantear esto como una lucha generacional. Podemos hacer que funcione para todos.