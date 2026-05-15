Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bizum PayLluvia CatalunyaSondeos AndalucíaJabalíesSanta ColomaDemi MooreAlzhéimerJuanfran Pérez LlorcaMaldivasHantavirusEncuestas Andalucía
instagramlinkedin

Casa familiar

El refugio de Ortega Smith en Asturias: una vieja conservera convertida en apartamentos que comparte con sus hermanos

El exsecretario general de Vox veranea en la casa familiar de su abuela en Castropol

El refugio de Ortega Smith en Asturias: una vieja conservera convertida en apartamentos que comparte con sus hermanos.

El refugio de Ortega Smith en Asturias: una vieja conservera convertida en apartamentos que comparte con sus hermanos. / LNE

Valeria Montero

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Es un remanso de paz; disfruto un montón. Asturias es mi tierrina". Con estas palabras Ortega Smith, exsecretario general de Vox, confirma su amor por el Principado. No se pierde un verano en Asturias, en la casa familiar que era de su abuela, en Castropol. 

En Figueras todo el mundo sabe quién es pues visita la villa desde niño. Se hospeda en una propiedad de la familia (son descendientes de doña Socorro una mujer conocida por su fortuna y su papel de benefactora de Figueras) ubicada en pleno centro de la localidad. Se trata de una vieja conservera restaurada y convertida en varios apartamentos que usan el mandatario de Vox y sus hermanos.

Echando un vistazo a sus publicaciones en la red social Instagram, sí que se pueden ver algunas fotografías de sus vacaciones en la zona. No es el único dirigente del partido que preside Santiago Abascal que tiene vínculos con Asturias, ya que la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, son asiduos a la villa de Ribadesella, donde tienen casa.

El rambo de Vox

Ortega, abogado, ex militar y amante del deporte es conocido como el "rambo de Vox" por la acción que llevó a cabo junto a otros compañeros de partido en 2016, cuando colocaron una bandera española de grandes dimensiones en Gibraltar. La hazaña de Ortega fue que hizo el viaje de ida y vuelta a nado para eludir el control de seguridad, ya que está en busca y captura por la justicia del Reino Unido por haber retirado en 2014 uno de los bloques de hormigón colocados por el gobierno de Gibraltar y que impiden faenar a los pescadores de La Línea.

La casa de la polémica

La casa familiar en Figueras ha sido víctima de pintadas cuando la figura de Ortega comenzó a ser más conocida en la política nacional. “Javier fanfarrias”. “Falso creyente”. “Cobarde clasicista encubierto”. Son algunas de las frases que se podían leer en el muro de la vivienda en un acto vandálico en 2021 que desde la asociación de vecinos de la localidad castropolense rechazaron. “Al margen de las ideas de cada uno, estas cosas no las aceptamos”, indicaron los líderes de la asociación vecinal. El secretario general de suele pasar varios días de verano en esta residencia familiar; en la noche de San Juan del pasado año aparecieron en su vivienda banderas republicanas.

La propiedad de Ortega en Asturias ha estado en el punto de mira en 2020 después de que el diario digital "El Español" haya publicado que existen disparidades entre la declaración de bienes y rentas presentada por el parlamentario en el Congreso de los Diputados y el Registro de la Propiedad de Castropol.

Noticias relacionadas

En la primera, Ortega Smith asegura ser propietario de una vivienda en Madrid y de otra en Asturias. De la de Madrid declara ser dueño al cien por cien y de la que tiene en Figueras solo de la séptima parte, el 14,3 por ciento. "El Español", sin embargo, afirma tener constancia de que en el Registro de la Propiedad de Castropol el presidente de Vox figura como único propietario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Avance para tratar la celiaquía: científicos de Barcelona desarrollan una molécula capaz de degradar el gluten
  2. España incorpora el cribado neonatal para el síndrome de los 'niños burbuja' en el que Catalunya fue pionera
  3. Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
  4. Los pasajeros del 'MV Hondius' que no hayan sido evacuados a sus países de origen harán cuarentena en Países Bajos
  5. Jim van Os, neuropsiquiatra: “Hemos enseñado a los jóvenes a traducir el estrés social en diagnósticos psiquiátricos
  6. Un estudio en un paciente suizo desvela que el hantavirus puede permanecer hasta seis años en el semen
  7. La 'niebla mental' disminuye en pacientes con alzhéimer tratados con lecanemab y donanemab
  8. UGT y CCOO convocarán una huelga en Rodalies para pedir más seguridad y personal en los trenes

El refugio de Ortega Smith en Asturias: una vieja conservera convertida en apartamentos que comparte con sus hermanos

El refugio de Ortega Smith en Asturias: una vieja conservera convertida en apartamentos que comparte con sus hermanos

Herido al ser arrastrado por el TRAM tras una caída accidental en una parada en Alicante

Herido al ser arrastrado por el TRAM tras una caída accidental en una parada en Alicante

Vídeo | Un hombre en estado grave al caer a la vía del Tram en Alicante y ser arrollado

Desde gorras y camisetas a pulseras luminosas: sale a la venta el 'merchandising' oficial del viaje del Papa a España

Desde gorras y camisetas a pulseras luminosas: sale a la venta el 'merchandising' oficial del viaje del Papa a España

Tarragona aprueba, con los votos de PSC, Junts y PP, actuar como acusación para "expulsar" a multirreincidentes de la ciudad

Tarragona aprueba, con los votos de PSC, Junts y PP, actuar como acusación para "expulsar" a multirreincidentes de la ciudad

Los Agents Rurals se suman a profesores y médicos y anuncian tres días de huelga para pedir más efectivos y mejoras salariales

Los Agents Rurals se suman a profesores y médicos y anuncian tres días de huelga para pedir más efectivos y mejoras salariales

La autopsia de Sandra Peña revela que tenía cortes y que había ingerido alcohol el día del suicidio: "¿Dónde bebió mi hija?"

La autopsia de Sandra Peña revela que tenía cortes y que había ingerido alcohol el día del suicidio: "¿Dónde bebió mi hija?"

Un fraude que afecta a la cesta de la compra: Falsos anuncios de Lidl para robar datos personales o bancarios

Un fraude que afecta a la cesta de la compra: Falsos anuncios de Lidl para robar datos personales o bancarios