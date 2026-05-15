Llevarán al Vaticano el conflicto por los bienes inmatriculados del Obispado de Vic en Maians

El conflicto que vecinos de Maians, en Castellfollit del Boix, mantienen desde hace 14 años con el Bisbat de Vic, al que acusan de haberse apropiado indebidamente de bienes comunales mediante un proceso de inmatriculación, llegará al Vaticano. Así lo han anunciado este viernes Unió de Pagesos y la Plataforma Catalana per la Recuperació dels Béns Immatriculats per l’Església, que enviarán a la Santa Sede documentación acreditativa sobre "las mentiras" que dicen que utiliza el Obispado para justificar la adquisición de varias propiedades en 2012. "El Papa debe tener un conocimiento directo de esto", han dicho, y han anunciado acciones de protesta, que ya concretarán, sobre esta y otras cuestiones relacionadas durante la visita que el pontífice realizará el mes que viene a Catalunya.

La inmatriculación que denuncian el sindicato y la Plataforma, y de la que piden la nulidad, afecta a la iglesia de Sant Andreu de Maians, la casa rectoral, el cementerio y la plaza de delante de la capilla. Defienden que estos bienes están a nombre del pueblo de Maians desde 1871, cuando se habrían inscrito en el registro de Manresa a nombre del entonces alcalde de la población, Antoni Montcunill, fruto de una cesión al pueblo por parte del campesino Jaume Códol i Ferrer, según consta en el documento registral. Pasados 141 años de ese registro, hace ahora 14, el Bisbat de Vic inmatriculó estos bienes, es decir, los inscribió como propios, con un certificado firmado por el obispo en el que se alegaba que la iglesia en cuestión se dedicaba al culto católico desde 1778, lo que "es una falsedad manifiesta" porque ese año la iglesia ni siquiera existía, sostiene el responsable de inmatriculaciones de UP, Joan Casajoana. Dice que "el Obispado no dispone de ningún título, ninguna escritura ni ningún papel, y no ha pasado por la notaría", por lo que esta inmatriculación "no tiene ningún tipo de valor". Sí había otra iglesia en el pueblo, pero a kilómetros de distancia y actualmente en ruinas, añade Casajoana.

"Actitud mafiosa" del obispado

Casajoana ha recordado que, a raíz de unas movilizaciones que se hicieron en 2022 contra apropiaciones como estas en toda Catalunya, el Obispado se habría dispuesto a admitir posibles errores con la inmatriculación y a abrir negociaciones con el Ajuntament de Castellfollit del Boix, pero que solo incluían la devolución de la plaza del pueblo, por lo que se detuvo todo el proceso. Cuatro años después, "estamos igual, sin voluntad de resolver el problema", ha lamentado Casajoana, y ha cargado con dureza contra "la avaricia del Bisbat de Vic, que tiene patrimonios y no los quiere ceder". Lo ha acusado de "predicar honestidad y actuar con opacidad como una inmobiliaria sin escrúpulos", como consecuencia de una "actitud mafiosa", después de que "ha hecho apropiación indebida de un bien ajeno, y eso se llama robar", ha remachado.

En esta misma línea, UP y la Plataforma también critican la actitud del rector de Castellfollit y responsable de comunicación del Bisbat de Vic, Xavier Bisbal; y la de la Generalitat, a la que piden "que asuma de una vez esta cuestión". Ha explicado que se ha acudido dos veces al Parlament para pedir soluciones y que se han reclamado las notas simples donde constan todas las inmatriculaciones que ha hecho la Església. En lugar de eso, "nos sacaron un listado [más genérico] donde constan 3.722 bienes inmatriculados cuando en realidad, en Catalunya, hay 14.000, pero eso el Govern de la Generalitat lo oculta".

"Que el Papa lo sepa"

A todo ello, el portavoz de la Plataforma Catalana d’Immatriculacions, Dino Di Nella, ha denunciado que apropiaciones como estas se derivan de un mecanismo heredero del franquismo, y "no pasan en ningún otro lugar del mundo", y por eso ha defendido la necesidad de "que el Papa conozca esta cuestión, que es excepcional, y sepa qué están haciendo sus autoridades en este país". A partir de aquí, "al Papa le correspondería entrar en estas cuestiones", ha añadido Casajoana, "porque lo que está haciendo el Bisbat de Vic es totalmente intolerable". Antes de denunciar la situación al Papa, lo que se hará en las próximas semanas, este mismo domingo se enviará un documento al Bisbat de Vic para que tenga conocimiento de ello.

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Di Nella, por su parte, ha insistido en que hay constituida una mesa para decidir qué acciones se llevarán a cabo durante la visita del Papa a Catalunya, sin descartar que se hagan en Montserrat.