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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo
"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Los profesores catalanes protagonizan estos días un pulso al Govern tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una ronda de 17 jornadas de huelga que llega dos meses después de la firma por parte de Govern, CCOO y UGT del 'Acuerdo de país por la educación', del que los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron al considerarlo "absolutamente insuficiente" y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la recogida en pacto. Este martes, 12 de mayo, los docentes protagonizaron una huelga general educativa, la tercera del curso. Este miércoles, fue el turno de los docentes de Baix Llobregat y Penedès y este jueves, de los de Girona y Catalunya central. Todos ellos estarán muy pendientes de la reunión de Educació con los sindicatos para intentar desencallar el conflicto.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Cuarta jornada de paro
Esta movilización da el pistoletazo de salida a la jornada de huelga en Ponent, Alt Pirineu y Aran, en la que es la cuarta jornada de paro de la semana -martes en toda Cataluña ya partir del miércoles por territorios-. Este jueves, la reunión entre el Departamento de Educación y los sindicatos acabó sin acuerdo pero con una nueva convocatoria de encuentro para el próximo martes.
Nueva jornada de huelga
Un grupo de docentes cortaron la N-240 en Lleida minutos después de las 7.30 horas. En concreto, cortan la entrada a Lleida por esta vía, cerca de la iglesia Montserrat. Los manifestantes se habían concentrado antes en un punto cercano y desde allí han accedido a la vía. Han cogido algunos contenedores y los han volcado, y también han traído mobiliario de escuela, como mesas y sillas.
El presidente valenciano pide a los docentes que "piensen en los alumnos"
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a los docentes valencianos en huelga "pensar" en los alumnos, después de que la reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes este jueves haya terminado sin un acuerdo para poner fin a los paros en la educación pública. En declaraciones a los medios antes de participar en el #Afterwork de EL PERIÓDICO en Barcelona, Pérez Llorca ha asegurado que la reunión ha tenido "cosas positivas", pero cree que hay que seguir "trabajando" aunque "va avanzándose" para resolver el conflicto. "Pero también hay mucho padre preocupado de que sus hijos tengan que estar siempre en el patio y no puedan entrar en clase", ha dicho. En ese sentido, ha instado a pensar especialmente en quienes están a punto de hacer las pruebas de acceso a la universidad, que cree que deben tener "prioridad".
Los docentes en huelga reabren la C-16 tras varias horas de corte de la vía
Pasadas las cinco de la tarde, se ha dado por cerrada la movilización de los docentes en huelga de la Catalunya central, que ha tenido como centro neurálgico la C-16 cortada durante varias horas en el término municipal de Sant Fruitós de Bages. Los profesores han aprovechado para hacer pintadas en muros y medianas y en el pavimento.
Valencia cifra el seguimiento de la huelga en un
La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha cifrado el seguimiento de la cuarta jornada de la huelga indefinida convocada por cuatro sindicatos docentes en el 24,05%. Según la información trasladada por el departamento, en la provincia de Alicante ha secundado el paro el 22,38% del profesorado; en la de Castellón, un 23,10%, y en la demarcación de Valencia, el 25,75%. Los sindicatos convocantes han advertido hoy mismo que el entendimiento con la Conselleria "aún está lejos", ya que el preacuerdo que ha llevado la administración a la reunión de hoy jueves no recoge sus reivindicaciones "ni al 50%".
El profesorado valenciano mantiene la huelga indefinida
Los sindicatos de educación mantienen la huelga indefinida del profesorado valenciano y las movilizaciones en las calles iniciadas este lunes, al considerar la propuesta negociadora de la Conselleria de Educación insuficiente e inconcreta, y el próximo lunes continuarán negociando, con la exigencia de tratar sobre la mejora salarial. Los sindicatos STEPV, CCOO PV, UGT-PV, CSIF y ANPE -con representación en la Mesa sectorial- han subrayado que la propuesta salarial es uno de los puntos de las reivindicaciones y si no está incluida, no hace falta que se convoquen nuevas reuniones, según el coordinador de Acció Sindical del STEPV, Marc Candela.
La "revuelta" de los docentes vuelve a teñir Girona de amarillo: "Los alumnos van con un año y medio de retraso"
Mientras los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial –USTEC, Profesores de Secundaria, CCOO, CGT y UGT– se reunían con la conselera de Educació, centenares de docentes procedentes de diversos puntos de las comarcas gerundenses están empezando a llenar las calles de Girona al grito de “Niubó, escucha, esto es una revuelta”, en una nueva jornada de huelga —que simultáneamente también se está desarrollando en la Catalunya Central— para reclamar mejoras laborales y salariales, informa 'Diari de Girona'.
La jornada de paro ha arrancado a las ocho de la mañana, con marchas lentas de vehículos convocadas por la comunidad docente, que han salido desde Banyoles, Figueres, Torroella de Montgrí, Verges, Sarrià de Ter y Llagostera. También han salido columnas, con docentes que han llegado a Girona a pie desde Salt y la escuela Pla de Girona. A partir de las diez de la mañana, las columnas y las marchas lentas han empezado a confluir en la plaza Catalunya, donde los más de 300 docentes que se han reunido han pintado pancartas, han compartido un desayuno popular y han hecho una clase informativa y pedagógica para “hacer piña” antes de sumarse a la manifestación convocada por los sindicatos —USTEC, Profesores de Secundaria, La Intersindical y CGT— a las 12 del mediodía en Correos, que se dirigirá hasta los Servicios Territoriales de Educación.
8.000 manifestantes en Girona
La manifestación en Girona ha reunido a 8.000 personas en la nueva convocatoria de huelga educativa que este jueves tiene lugar en las comarcas gironines y de la Catalunya central.
Cortada la C16 a la altura de Manresa
La protesta de los profesores ha cortado la C16 a la altura de Manresa. Este jueves, la huelga territorial está convocada en Girona y la Catalunya central.
CGT también emprenderá acciones legales por "infiltraciones habituales" en espacios sindicales
El sindicato CGT también emprenderá acciones legales por las declaraciones, en la comisión de interior, de la consellera Núria Parlon, la cual, en sede parlamentaria, señala el sindicato, "admitió la infiltració habitual y sistemática de la policía" en espacios sindicales y de movimientos sociales.
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