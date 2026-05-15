Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

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Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo

"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria

Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días

Las bicicletadas de profesores de la Catalunya central, en marcha

Las bicicletadas de profesores de la Catalunya central, en marcha

Las bicicletadas de profesores de la Catalunya central, en marcha / FOTO Y VÍDEO: USTEC

Helena López

Helena López

Barcelona
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Los profesores catalanes protagonizan estos días un pulso al Govern tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una ronda de 17 jornadas de huelga que llega dos meses después de la firma por parte de Govern, CCOO y UGT del 'Acuerdo de país por la educación', del que los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron al considerarlo "absolutamente insuficiente" y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la recogida en pacto. Este martes, 12 de mayo, los docentes protagonizaron una huelga general educativa, la tercera del curso. Este miércoles, fue el turno de los docentes de Baix Llobregat y Penedès y este jueves, de los de Girona y Catalunya central. Todos ellos estarán muy pendientes de la reunión de Educació con los sindicatos para intentar desencallar el conflicto.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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