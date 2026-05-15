Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

La "revuelta" de los docentes vuelve a teñir Girona de amarillo: "Los alumnos van con un año y medio de retraso"

Mientras los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial –USTEC, Profesores de Secundaria, CCOO, CGT y UGT– se reunían con la conselera de Educació, centenares de docentes procedentes de diversos puntos de las comarcas gerundenses están empezando a llenar las calles de Girona al grito de “Niubó, escucha, esto es una revuelta”, en una nueva jornada de huelga —que simultáneamente también se está desarrollando en la Catalunya Central— para reclamar mejoras laborales y salariales, informa 'Diari de Girona'.

La jornada de paro ha arrancado a las ocho de la mañana, con marchas lentas de vehículos convocadas por la comunidad docente, que han salido desde Banyoles, Figueres, Torroella de Montgrí, Verges, Sarrià de Ter y Llagostera. También han salido columnas, con docentes que han llegado a Girona a pie desde Salt y la escuela Pla de Girona. A partir de las diez de la mañana, las columnas y las marchas lentas han empezado a confluir en la plaza Catalunya, donde los más de 300 docentes que se han reunido han pintado pancartas, han compartido un desayuno popular y han hecho una clase informativa y pedagógica para “hacer piña” antes de sumarse a la manifestación convocada por los sindicatos —USTEC, Profesores de Secundaria, La Intersindical y CGT— a las 12 del mediodía en Correos, que se dirigirá hasta los Servicios Territoriales de Educación.