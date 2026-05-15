Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros fueron evacuados entre el domingo y el lunes.

Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en las dos PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena.

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Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

Lugar seguro "Todo el mensaje que podemos dar es que el destino de Tierra del Fuego, en el fin del mundo, está libre de hantavirus", insistió. También criticó el tratamiento de la noticia por los medios de comunicación que, dijo, tienen voracidad "por sumar clicks con títulos engañosos y sensacionalismo que busca generar una bola de nieve". A nivel mundial, tres personas han muerto y ocho han sido confirmadas con esta rara enfermedad. "Hasta el 13 de mayo se han notificado 11 casos, incluidos tres fallecimientos", señaló la Organización Mundial de la Salud en un boletín publicado el miércoles por la noche. De estos 11 casos, "ocho han sido confirmados en laboratorio como infección por el virus de los Andes (ANDV), dos se consideran probables y uno es inconcluso y está siendo objeto de análisis complementarios", detalló. En tanto, un pasajero estadounidense que viajaba a bordo del MV Hondius y que inicialmente arrojó un resultado "levemente positivo" por hantavirus dio ahora negativo, informó el jueves un portavoz del centro médico de la Universidad de Nebraska a la AFP.

Roedores Petrina precisó que aún no están definidas las zonas de captura, pero que incluirán espacios aledaños al relleno sanitario, un sitio de reciclaje de deshechos a cielo abierto. El lugar, con gran presencia de aves, había sido identificado como uno de los sitios que probablemente visitó el pasajero neerlandés fallecido de hantavirus. El hombre es señalado como paciente 0 del brote en el barco. El ornitólogo de 70 años y su esposa, también fallecida por hantavirus, recorrieron Argentina, Uruguay y Chile durante cuatro meses y -según versiones de prensa no confirmadas- podrían haber avistado aves cerca del vertedero antes de zarpar. Petrina descartó que se hagan búsquedas del ratón dentro del predio del relleno sanitario. "No tiene sentido porque los roedores allí son urbanos y no son susceptibles al hantavirus", dijo. Pero sí se harán en zonas aledañas al lugar, las que aún "restan por definir". "No queremos que esto siga escalando", dijo por su lado el secretario del Instituto Fueguino de Turismo, Juan Manuel Pavlov.

Cuatro semanas A partir de allí se estima que los resultados estarán listos en "unas cuatro semanas", explicó en conferencia de prensa el director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina. Aún no se ha determinado el momento ni el lugar del primer contagio de los pasajeros del barco. "No ha variado mucho la situación epidemiológica de la zona, no hemos tenido casos y ya han pasado 45 días desde que zarpó la embarcación", dijo Petrina. En la zona austral de Argentina y de Chile el roedor reservorio del virus de la cepa Andes es el ratón "colilargo" (Oligoryzomys longicaudatus). Esta cepa ha sido identificada como la responsable de las infecciones en el crucero.

Biólogos argentinos buscarán si hay vector de hantavirus en Ushuaia desde la semana próxima Una misión científica argentina viajará la semana próxima a la ciudad de Ushuaia para rastrear si hay roedores portadores de hantavirus, que pudieron haber originado el brote en el buque Hondius que zarpó de ese puerto del "fin del mundo" en Tierra del Fuego. Luego de que el crucero MV Hondius partió el 1 de abril hacia Cabo Verde se declaró un foco de esa rara enfermedad que despertó alarma en todo el mundo, con tres casos mortales e infectados de varios países. Autoridades de Tierra del Fuego han reiterado desde entonces que no hay registros de hantavirus en esa isla patagónica, ni del roedor que lo transmite. Sin embargo, los científicos buscarán descartar o confirmar la sospecha infecciosa que pesa sobre este emblemático destino turístico. Biólogos del Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires trabajarán en el terreno junto a expertos de la provincia de Tierra del Fuego para la toma de muestras y su posterior envío a laboratorio, tarea que demandará varios días.

Asintomáticos Reimer indicó que no hay pruebas de transmisión por personas asintomáticas y que, por el momento, Canadá sólo realizará pruebas a quienes presenten síntomas, aunque esa política podría cambiar si nueva información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el análisis de expertos lo aconsejan. El pasado domingo regresaron a Canadá procedentes de Tenerife (España) cuatro canadienses que permanecían en el MV Hondius. Estos pasajeros permanecerán al menos 21 día en cuarentena en el oeste del país. Otras dos personas que viajaron en el crucero y lo abandonaron antes de que se detectase el brote de hantavirus están aislados en la provincia de Ontario. El resto de individuos en cuarentena son personas que compartieron vuelos con casos conocidos de hantavirus.

Canadá vigila a 36 personas por el brote de hantavirus vinculado a un crucero Las autoridades sanitarias de Canadá están contactando a 26 personas consideradas de bajo riesgo que viajaron en vuelos con un caso confirmado de hantavirus vinculado al brote detectado en el crucero MV Hondius, lo que eleva a al menos 36 el número de canadienses bajo seguimiento. La directora de Salud Pública de Canadá, Joss Reimer, explicó este jueves que los 26 pasajeros no se sentaron cerca del caso confirmado ni tuvieron contacto directo o prolongado con la persona infectada, por lo que no están obligados a aislarse. El grupo se suma a nueve contactos considerados de alto riesgo, que permanecen en aislamiento y no presentan síntomas, y a una persona que inicialmente había sido clasificada como de alto riesgo pero que ahora ha sido rebajada a bajo riesgo.

EEUU mantiene bajo vigilancia por hantavirus a 41 personas Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están vigilando a 41 personas en todo el país por haber estado en contacto con personas infectadas con la variante andina del hantavirus a partir del brote del crucero MV Hondius, que el pasado fin de semana fondeó en Tenerife. El grupo incluye a las 18 personas que fueron evacuadas tras viajar a bordo del Hondius y que están siendo vigilados en centros de salud, al igual que los pasajeros que salieron del crucero antes de que se detectara el brote del virus y un tercer grupo de personas que estuvieron en contacto con uno de los infectados del buque durante un vuelo, según indicaron responsables de salud en una llamada con periodistas. Este último grupo estuvo expuesto a una persona que viajó en el crucero, presentaba síntomas y tomó un avión desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo. Las 23 personas que no están en cuarentena en centros de salud permanecen en sus hogares, bajo la vigilancia de los CDC, que les recomendó aislarse durante un periodo de 42 días.

Una misión científica investigará en Ushuaia el origen del brote del hantavirus Una misión científica argentina irá la semana próxima a Ushuaia, donde comenzó su último crucero el MV HOndius para buscar los posibles vectores de contagio del hantavirus. La misión del Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires espera obtener resultados en un mes, según las autoridades sanitarias locales. "La idea es recoger muestras de roedores la próxima semana", explicó el director de Epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego, Juan Petrina, sin precisar cuántos roedores serían capturados. La ciudad de Ushuaia estaba negando desde que comenzó el brote que fuera el origen del foco, puesto que se consideraba que no ha habido casos de hantavirus, que es una enfermedad de declaración obligatoria, desde hace 30 años. En la zona austral de Argentina y de Chile el roedor reservorio del virus de la cepa Andes es el ratón "colilargo" (Oligoryzomys longicaudatus). Esta cepa ha sido identificada como la responsable de las infecciones en el crucero.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que el "único laboratorio" que, "a día de hoy", está "acreditado para dar garantías" en la realización de PCR de hantavirus "es el laboratorio del Centro Nacional de Microbiología (CNM) de Majadahonda" (Madrid), por lo que ha vuelto a rechazar que estas pudieran haberse hecho en Canarias antes del desembarco de pasajeros del 'MV Hondius', como pedía el Gobierno canario. "Lo que está insinuando nuevamente el Gobierno canario es que deberíamos haber hecho esas PCR y deberíamos haber dejado a las personas esperando 24 horas en Canarias, lo cual contradice la voluntad del Gobierno canario de que estuviera la gente el menor tiempo posible", ha continuado García, quien ha añadido que "eso hubiera significado que, por ejemplo, la mujer francesa se hubiera puesto mala en suelo canario". Además, ha sostenido que haber practicado estas pruebas en las islas también hubiera acarreado "que el paciente español, el que luego dio positivo y empezó a tener síntomas ayer, se hubiera puesto malo en suelo canario". Sin embargo, esta medida "nunca" se contempló "ente los protocolos", y es que estos buscaban "una evacuación rápida y eficaz a cada uno de los países", ha explicado.