Un fraude que afecta a la cesta de la compra: Falsos anuncios de Lidl para robar datos personales o bancarios

Alerta por una nueva modalidad de estafa que puede afectar a los usuarios que hacen sus compras on line. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Agència Catalana de Ciberseguretat han alertado de un fraude en internet que afecta a la cadena de supermercados Lidl. En concreto, los ciberdelincuentes insertan anuncios fraudulentos en buscadores de internet o los envían por aplicaciones de mensajería instantánea con promociones que imitan el diseño de las de Lidl e incluyen ofertas de productos llamativos para el hogar (electrodomésticos, máquinas para realizar ejercicio o mobiliario) a precios más bajos de los habituales.

El objetivo es atraer la atención de los usuarios cuando realizan búsquedas, que hagan clic en los anuncios y redirigirlos a webs fraudulentas. Para reforzar el engaño, estos portales copian el estilo de la web de Lidl. Los estafadores incorporan mensajes que generan sensación de urgencia como avisos de últimas unidades disponibles o descuentos a punto de finalizar.

También pueden mostrar supuestos pedidos recientes de otros clientes, según la Agència Catalana de Ciberseguretat que asegura que lo hacen para transmitir confianza y presionar a la persona interesada para que compre de inmediato.

Sin embargo, el organismo de ciberseguridad catalán remarca que se trata de una estafa: "si se adquiere un artículo, nunca se recibirá en casa y los datos personales y bancarios estarán además en manos de los ciberdelincuentes".

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Por eso también instan a los usuarios a desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos; a comprobar siempre que la web sea la oficial antes de realizar una compra online, no introducir datos personales ni bancarios en páginas que te generen dudas y estar alerta ante anuncios patrocinados sospechosos o enlaces recibidos por mensajería instantánea.