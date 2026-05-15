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España vuelve a batir su propio récord en trasplantes con 39 donantes en 48 horas

El dato, que se registró en marzo coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, supera al máximo anterior, conseguido en 2024, cuando se anotaron 19 donantes en 24 horas

a directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, en una imagen de archivo.

a directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Madrid
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España ha vuelto a marcar este año un nuevo récord en trasplantes: en sólo 48 horas, 34 familias aceptaron donar los órganos de un ser querido fallecido y otras cinco personas lo hicieron en vida, unas cifras sólo comparables a las del anterior máximo de 2024, cuando se registraron 19 donantes en 24 horas.

Esta nueva proeza se produjo entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, cuando la solidaridad de las familias españolas y el trabajo de cientos de profesionales permitieron realizar 75 trasplantes en dos días, ha destacado este viernes la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en una nota.

Así, en sólo 48 horas, un total de 39 personas dieron la oportunidad de salvar o mejorar la calidad de sus vidas a 75 pacientes gracias a la donación de órganos.

De ellos, 49 fueron trasplantes renales, 14 hepáticos, 8 pulmonares, 2 cardiacos y uno de páncreas-riñón. Hasta 46 hospitales de 10 comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia- se involucraron en este nuevo récord.

Para el transporte de órganos y equipos de trasplante, fue precisa la movilización de cinco aviones privados, con la implicación de los aeropuertos de Badajoz, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Zaragoza.

Entre las personas trasplantadas se encontraban cuatro pacientes incluidos en el Plan Nacional de Acceso al Trasplante de pacientes Hiperinmunizados (PATHI) de la ONT, personas con enormes dificultades para trasplantarse por sus características inmunológicas.

Toda esta actividad sólo es comparable con el récord anterior que se registró el 17 de abril de 2024, cuando se realizaron 48 trasplantes en 24 horas de 19 donantes fallecidos.

España encadena ya más de tres décadas como líder mundial: en 2025, realizó 6.334 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa de 129 trasplantes por millón de población, una actividad que fue posible gracias al gesto de las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 408 que lo hicieron en vida.

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Pese a ello, la ONT recuerda que, cada día, más de 5.000 personas esperan un órgano.

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