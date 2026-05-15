Catalunya lanza una nueva aplicación para que los profesores interinos puedan aceptar o rechazar las sustituciones

El Departament d’Educació i Formació Professional ha anunciado esta mañana el lanzamiento de ‘Borsa docent EDF’, una aplicación que permite al personal educativo interino aceptar o renunciar a las sustituciones docentes. Esta medida permite a los profesores gestionar con “más comodidad” los nombramientos, que desde este curso se hacen los cinco días laborables de la semana.

Según Educació, este proyecto está destinado a conseguir un sistema “menos burocrático y más ágil” para los profesionales del sector.

‘Borsa docent EDF’ también tiene otras funcionalidades para sus usuarios como son permitir la descarga de la credencial con la cual los profesores deben acreditar su nombramiento el primer día que trabajan en un centro, la incorporación de un mapa interactivo con la localización del centro asignado y el acceso al historial de adjudicaciones.

Prueba piloto superada

La aplicación llega a los dispositivos Android y iOS tras haber sido testada durante los últimos meses en una prueba piloto voluntaria en la que participaron cerca de 800 personas inscritas a la bolsa del Servicio Territorial de Lleida, Terres de l’Ebre y el Consorci de Barcelona.

El comunicado recoge que los resultados de estas pruebas registraron un alto nivel de satisfacción, con una valoración de un 8,1 sobre 10, en el cual los voluntarios destacan “la facilidad de su uso”.

Nueva app, mismo sistema

Educació recuerda que el funcionamiento y términos de las sustituciones no cambia, y que su gestión seguirá estando disponible en los programas usados hasta la fecha y que coexistirá con la nueva aplicación y sitio web.

Por otro lado, se prevé que esta app se integre dentro del proyecto de aplicación integral del Departament ‘La meva Educació’, que tiene como propósito reunir todos los recursos digitales para los docentes y centros educativos en una sola herramienta. Una visión integradora que desde la Generalitat se calcula que se podrá aplicar a finales de 2027.