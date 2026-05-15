Cortada la C-16 en el Túnel del Cadí por una manifestación de profesores

Una manifestación de docentes corta este viernes por la tarde la circulación en la carretera C-16 a la altura de Riu de Cerdanya (Lleida), en el Túnel del Cadí, que conecta las comarcas del Berguedà (Barcelona) y la Cerdanya (Lleida).

En un mensaje en 'X' este viernes, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que esta protesta está cortando la C-16 en los dos sentidos de la marcha, lo que genera varios kilómetros de retenciones. Los docentes habían anunciado su intención de mantener la vía cortada hasta las 21.00 horas.

Los docentes también han hecho una marcha lenta por las calles de La Seu por la mañana y han cortado la nacional 240.

Este viernes la huelga en Educación se ha desarrollado en Lleida, Alt Pirineu y Aran. Ha tenido un seguimiento del 50%, según los sindicatos -USTEC, CGT, Professors de Secundària y la Intersindical-, y de un 18,26 %, según el Departament d'Educació, con datos del 87,39 % de los centros.

Es el cuarto día consecutivo de huelgas de educación en Catalunya. El martes, el paro estaba convocado en todos los territorios, y el resto de los días ha ido por comarcas: miércoles en el Baix Llobregat y el Penedès, jueves en la Catalunya Central y las comarcas de Girona, y este viernes en Lleida.

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