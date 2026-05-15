Catalunya se estanca en sus objetivos climáticos: las emisiones solo bajan un 1% mientras el transporte sigue aumentando su huella

El plan de Catalunya para reducir un 31% sus emisiones desde ahora hasta el 2030 avanza a cámara lenta. Según desvela un análisis realizado por un grupo independiente de expertos a través del 'Monitor públic d’emissions de Catalunya', una entidad creada para monitorizar los avances en materia climática en el territorio, el año pasado las emisiones catalanas tan solo bajaron un 1%. Si se suma también el balance del año anterior, en total se estima que en dos años este fenómeno tan solo se ha reducido un 1,2%. Los expertos denuncian que estas cifras siguen estando muy lejos de los objetivos propuestos por la Generalitat a través de sus primeros presupuestos de carbono en los que teóricamente se establecen metas de reducción anual de un 7% hasta finales de la década y, después, recortes aún más drásticos hasta llegar a la neutralidad de carbono en 2050.

El análisis, liderado por la investigadora Marta Torres i Gunfaus, especialista en energía y clima del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), indica que las emisiones de gases de efecto invernadero durante el 2025 sumaron un total de 37,9 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Los registros indican que hay al menos dos sectores que, lejos de reducir su impacto, lo aumentaron. El primero es el del transporte, que ha incrementado su huella un 2% en el último año y ya supone un 35% del total. El segundo es el sector energético y, más concretamente, el incremento de la actividad de las centrales térmicas de ciclo combinado. En este caso, todo apunta a que el aumento de su huella podría ser un efecto adverso del apagón de abril del año pasado y al incremento del uso de gas natural en estas instalaciones.

Las emisiones generadas por coches y motos han aumentado un 3,5% en el último año y ya suman el 35% del total

Retos pendientes

Donde sí se detectan avances positivos es en el caso de la industria, un sector responsable del 27% de las emisiones globales, y que en Catalunya ha conseguido reducir un 3,5% su impacto ambiental en el último año. También se observan algunas mejoras en las emisiones derivadas de la gestión de residuos, así como en el sector residencial. En el sector agrícola y ganadero, en cambio, los análisis apuntan a que la tendencia sigue siendo estable por lo que se no se detectan ni mejoras ni retrocesos. Estas cifras, según afirman los autores del análisis, coinciden con los datos oficiales de las instalaciones sometidas a la "Directiva del comercio de emisiones", que la Generalitat presentó a finales de marzo de 2026, y que corresponden aproximadamente a una tercera parte de las emisiones totales.

"Pasar de reducciones inferiores al 1% anual a reducciones sostenidas en torno al 7% hasta 2030 y, después, llegar a un escenario de emisiones cero para mediados de siglo requerirá cambios estructurales profundos"

El gran quid de la cuestión, afirman los científicos, es entender cómo estos datos obligan a redoblar esfuerzos para descarbonizar la economía catalana y cumplir con los objetivos climáticos necesarios para esquivar un calentamiento global extremo. "Pasar de reducciones inferiores al 1% anual a reducciones sostenidas en torno al 7% hasta 2030 y, después, llegar a un escenario de emisiones cero para mediados de siglo requerirá cambios estructurales profundos que permitan invertir de forma clara y rápida la tendencia de las emisiones en Catalunya", comentan los autores de este informe, que cuenta con la firma de Jordi Vilardell Gómez, Sílvia Cañellas Boltà y Miquel Ortega Cerdà, al apelar a la necesidad de "cambios profundos" en la forma de producir, consumir y de hasta de movernos.