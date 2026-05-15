Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales ante un viernes donde también se espera una bajada de las temperaturas

Viernes de mal tiempo en Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado dos tandas de avisos ante una jornada que, según apuntan los modelos, estará marcada por la lluvia, el viento y la bajada de las temperaturas en todo el territorio. Ante esta previsión, los especialistas en predicción y vigilancia de Meteocat han activado avisos por rachas de hasta 72 km/h en varias comarcas del litoral, así como avisos por intensidad de lluvias y acumulaciones de hasta 20 litros cuadrados en periodos de apenas 30 minutos. En total, son casi una quincena las comarcas en aviso para este viernes, incluida la de Barcelona y el Baix Llobregat. Protecció Civil, por su parte, mantiene la prealerta de sus planes frente a inundaciones y vendavales y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

Los avisos por viento se dividen en dos tandas. Durante toda la mañana y hasta como mínimo el mediodía, las comarcas más afectadas serán el Alt y Baix Penedès y el Alt y Baix Camp. En estas zonas se esperan fuertes vientos con rachas de hasta 72 km/h de componente oeste. Después, a partir del mediodía, todo apunta a que el viento cambiará de rumbo, soplará hacia el este y activará nuevas alertas. Desde las 14h hasta las 20, los tres territorios con mayores probabilidades de registrar fuertes rachas de viento serán el Barcelonès, Baix Llobregat y Garraf. Los expertos afirman que el riesgo de este fenómeno supone un nivel de peligro de 1 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos.

Los avisos por lluvia se concentran en varios tramos del litoral catalán y advierten de chubascos potencialmente torrenciales que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en apenas media hora. Este viernes por la mañana ya se han activado avisos en el Baix Empordà, la Selva, Gironès, Maresme y Vallès Oriental. De cara a la tarde, desde las 14h hasta como mínimo las 20h, se suman a esta lista las comarcas del Barcelonès, Vallès Occidental y Baix Llobregat. Los modelos apuntan a que estas lluvias podrían llegar acompañadas de temporal y de episodios de granizo. El episodio ha sido clasificado con un potencial peligro de 2 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos.

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Durante esta jornada también se espera una bajada de las temperaturas, tanto de las mínimas como de las máximas, tras la irrupción de una masa de aire polar que provocará un descenso de los termómetros en todo el territorio peninsular. En Barcelona, por ejemplo, durante el día se rondarán los 19 grados y por la noche se bajará hasta los 14. En la zona del Empordà se esperan máximas de 16 y mínimas de 10. Todo apunta a que estos valores, que alcanzarán su punto más bajo durante la madrugada del sábado, empezarán a recuperarse a lo largo del fin de semana y volverán a subir a partir del lunes.