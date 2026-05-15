La autopsia de Sandra Peña revela que tenía cortes y que había ingerido alcohol el día del suicidio: "¿Dónde bebió mi hija?"

"Lo que han dictaminado es un antes y un después para atrás. Que alguien me diga si algún docente va a abrir un protocolo a partir de ahora". Son palabras de Zara Villar, madre de Sandra Peña, tras conocer que el juez ha decidido archivar la querella que presentaron contra el colegio Irlandesas Loreto y sus docentes por el suicidio de la menor sin practicar más diligencias. Los padres de la joven sevillana han declarado que el día de su muerte, su hija había bebido alcohol y presentaba cortes que nada tenían que ver con los que había presentado anteriormente.

La decisión "nos hunde más, nos destroza más. No entendemos nada. Nada", señaló Zara en el programa Hoy en Día de Canal Sur. Critican los familiares de la menor "que después de 130 días esperando una respuesta, como tú bien has dicho, se resuelva en media carilla, no entendemos porque no se habla de la autopsia de Sandra, como avanzaste antes. No se habla del protocolo de prevención del suicidio. Se obvian tantas, tantas cosas".

La madre de Sandra ha explicado que la mañana del día en que se suicidó su hija, ella le miró por la mañana si tenía cortes y no encontró ninguno. Era una práctica habitual que ya había realizado durante todo el verano, porque el acoso se venía produciendo desde el año anterior.

Sin embargo, en la autopsia hay un tipo de corte que Sandra no se había hecho antes. "Nunca. Son cortes muy diferentes a los de antes". La madre cree que el juez ni siquiera "se ha leído" la autopsia. "Es que creemos que ni siquiera ha preguntado a la fiscal de menores que está haciendo una labor excepcional de investigación. Es que no ha preguntado a la compañera. Porque si le pregunta a la compañera, le hubiera dicho, es que durante el curso anterior han habido muchísimos hechos", ha continuado el padre recogiendo el testigo de la madre.

"Eso lo dice el informe de inspección de educación, sin saber la mitad ni la mitad de lo que se ha testificado en menores", refirió la madre. "Porque nosotros la querella la basamos por la investigación tan sumamente maravillosa, espectacular que está haciendo la fiscalía de menores. Que es donde ha quedado constatado el acoso que sufrió Sandra y que el profesorado lo sabía", refirió Zara.

Una carta de despedida y la ingesta de alcohol

Sandra Peña escribió, según han narrado sus padres, una carta de despedida durante la clase de matemáticas el día que se suicidó. La profesora era su tutora. Además, han explicado que la autopsia reveló que su hija ingirió alcohol y dio 0.59 en las pruebas realizadas en sangre. Por eso les llama la atención que se exima de responsabilidad al colegio en lo ocurrido.

"La inspección ocular no encontró alcohol", refirió la madre de Sandra. Además, la joven no entró en la casa aquel día. Por lo tanto, creen que tomó alcohol dentro del colegio. "Que alguien me diga dónde bebió alcohol mi hija".

Zara Villar anunció que van a recurrir la decisión judicial y "a esperar y a confiar". El padre ha pedido "que se investigue. Queremos saber la verdad. ¿Por qué no se han activado esos protocolos? ¿Para qué existen los protocolos? No hagamos protocolos, no hagamos nada".