Los Agents Rurals se suman a profesores y médicos y anuncian tres días de huelga para pedir más efectivos y mejoras salariales

Una nueva amenaza de huelga de trabajadores públicos se suma a las protestas que tienen en marcha los maestros y médicos. Los sindicatos del cuerpo de Agents Rurals de la Generalitat han convocado tres jornadas de huelga los próximos 26, 27 y 28 de mayo para reclamar mejoras laborales, salariales y organizativas dentro del cuerpo. La convocatoria está impulsada por CCOO, UGT, IAC-CATAC, CSIF y la Intersindical-CSC, que, en un documento al que ha accedido este diario, denuncian el "menosprecio" y las "promesas incumplidas" por parte de los últimos gobiernos autonómicos.

Fuentes sindicales aseguran que la situación del cuerpo es "insostenible" y reclaman una respuesta urgente de la Administración. Una de las principales reivindicaciones es la falta de personal. Según los sindicatos, el cuerpo cuenta actualmente con unos 670 efectivos, una cifra muy inferior a los 807 agentes previstos en el anterior Plan Estratégico para 2024. Cabe señalar que precisamente este viernes, la dirección de la conselleria y el cuerpo ha empezado a presentar el nuevo documento estratégico 2026-2030 aprobado en marzo.

El plan del Departament liderado por Núria Parlon es alcanzar los 1.300 agentes y ampliar la cobertura horaria del cuerpo durante la noche. En palabras de Parlon, el nuevo plan pone a los Agents Rurals "en el lugar donde se mercen". La huelga, el día 27, coincidirá con el paro de profesores y Renfe. Durante estos días, el trabajo de los Rurals es clave porque son los máximos responsables del operativo contra la peste porcina africana y el cuerpo que está asumiendo más responsabilidad a la hora de reducir la población de jabalíes en Collserola.

Mejora operativa

Aun así, de momento, las organizaciones sidicales mantienen la convocatoria de huelga para reclamar mejoras salariales y otras mejoras operativas que consideran "prioritarias". En materia de sueldo, la petición es actualizar las tablas retributivas y los complementos. La categoría de agente lleva 20 años sin una revisión, algo que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo, según denuncian. Además, critican que existen agravios respecto a otros cuerpos operativos de la Generalitat.

Núria Parlon, durante la presentación del plan estratégico, este viernes. / MAR MARTÍ / ACN

Otra de las demandas va enfocada a la promoción profesional, ya que, según los convocantes, no existe una carrera profesional real dentro del cuerpo y hay una falta de convocatorias para ciertas categorías como oficiales e inspectores. Sobre este asunto, los sindicatos detallan que la dirección general no ha realizado la transición hacia una ocupación plena de todos los cargos de mando con la cateoría de subisnpector, tal y como indicaba una sentencia judicial.

Negociación

En paralelo, los sindicatos denuncian el mal estado de algunos de los centros de trabajo, los califican de "viejos, inoperativos y sin imagen corporativa", y recuerdan que desde hace dos décadas, no se construye ninguna nueva base territorial. Defienden "instalaciones dignas" para un cuerpo que desempeña funciones de emergencia, además de garantizar la protección del medio natural.

Noticias relacionadas

En la conselleria no descartan negociar con los sindicatos para tratar de evitar el paro y sostienen que el plan estratégico aprobado recientemente debe contribuir a dar respuesta a muchas de las demandas de los trabajadores.