Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránFlota Fantasma RusaCazadoresHuelga profesoresRodaliesJordi AlbaMuseu EgipciHipotecaHantavirusMargarita de Dinamarca
instagramlinkedin

Vertidos ilegales

Catalunya localiza más de 300 vehículos abandonados en espacios naturales en un año

Los Agents Rurals interpusieron 2.633 denuncias por vertidos de residuos en 2025: un 20% localizados en Espacios de Interés Natural

Un coche y electrodomésticos abandonados en una zona de barracas cercana al Port de Barcelona que sufrió un incendio el año pasado..

Un coche y electrodomésticos abandonados en una zona de barracas cercana al Port de Barcelona que sufrió un incendio el año pasado.. / BÁRBARA FAVANT

Roberto Bécares

Roberto Bécares

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El vertido ilegal de residuos se ha convertido en los últimos años en un quebradero de cabeza para las administraciones de toda España. En Catalunya, solo el Cuerpo de Agents Rurals tramitó en 2025 un total de 2.633 denuncias relacionadas con vertidos de residuos localizados en el medio natural, 306 de ellas por vehículos abandonados.

Según explican desde este cuerpo, las denuncias corresponden principalmente al abandono incontrolado de residuos en espacios naturales, caminos rurales, márgenes de pistas forestales y zonas periurbanas, "una problemática persistente que genera impactos graves sobre el medio ambiente, el paisaje y la salud pública".

Los residuos más habituales incluyen desechos domésticos, escombros de obra, restos vegetales, vehículos fuera de uso y otros residuos de origen industrial o especial, a menudo depositados sin ningún tipo de autorización ni gestión adecuada.

Escombros de obra abandonados en una zona rural de Catalunya-

Escombros de obra abandonados en una zona rural de Catalunya- / EL PERIÓDICO

Por volumen de denuncias, las más numerosas correspondieron a las de residuos sólidos urbanos, con 1.247 denuncias, principalmente vinculadas al abandono de residuos domésticos y electrodomésticos.

405 denuncias por escombros de obras

Por el vertido de escombros de obras menores se levantaron 405 denuncias, la mayoría relacionadas con pequeñas reformas efectuadas sin una correcta gestión de los residuos generados. A continuación, las 306 mencionadas de vehículos fuera de uso localizados en espacios forestales o zonas alejadas de núcleos habitados.

Noticias relacionadas y más

De acuerdo a fuentes del Departament d'Interior i Seguretat Pública, del total de denuncias, 449 corresponden a vertidos localizados dentro de Espacios de Interés Natural, "lo que evidencia la vulnerabilidad especial de estos entornos y la necesidad de continuar intensificando las tareas de vigilancia, prevención y sensibilización ciudadana".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entra en vigor el copago farmacéutico: cuánto pagaré según la renta y la pensión
  2. Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
  3. Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
  4. La revolución de los 'tests del alzhéimer' acelera la búsqueda de pruebas similares para el párkinson y otras demencias
  5. Los pasajeros del 'MV Hondius' que no hayan sido evacuados a sus países de origen harán cuarentena en Países Bajos
  6. El paciente español contagiado de hantavirus recibe apoyo de oxígeno: 'Sigue con síntomas, pero está estabilizado
  7. Jim van Os, neuropsiquiatra: “Hemos enseñado a los jóvenes a traducir el estrés social en diagnósticos psiquiátricos
  8. La llegada de una masa de aire polar a España provocará una bajada de las temperaturas de entre 5 y 10 grados

Dos expertas reclaman más recursos para entender la lengua y la cultura de los migrantes con trastornos mentales

Dos expertas reclaman más recursos para entender la lengua y la cultura de los migrantes con trastornos mentales

La mitad de los robos violentos de L'Hospitalet de Llobregat se cometen en patinete

La mitad de los robos violentos de L'Hospitalet de Llobregat se cometen en patinete

España registra más de 17.100 infracciones por vertidos ilegales en 2025: solo en Almería llenarían 560 campos de fútbol

España registra más de 17.100 infracciones por vertidos ilegales en 2025: solo en Almería llenarían 560 campos de fútbol

Catalunya localiza más de 300 vehículos abandonados en espacios naturales en un año

Catalunya localiza más de 300 vehículos abandonados en espacios naturales en un año

Las mafias se apoderan de la gestión ilegal de residuos: actúan por encargo y entierran los vertidos

Las mafias se apoderan de la gestión ilegal de residuos: actúan por encargo y entierran los vertidos

Catalunya solo logra reducir un 1% sus emisiones mientras el transporte sigue aumentando su huella

Catalunya solo logra reducir un 1% sus emisiones mientras el transporte sigue aumentando su huella

El impulso cultural que activa territorios

El impulso cultural que activa territorios

Victòria Monell, Fundació Silvestra Moreno: "Muchas personas con trastornos no son conscientes de que tienen derecho a decidir"

Victòria Monell, Fundació Silvestra Moreno: "Muchas personas con trastornos no son conscientes de que tienen derecho a decidir"