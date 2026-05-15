Catalunya localiza más de 300 vehículos abandonados en espacios naturales en un año

El vertido ilegal de residuos se ha convertido en los últimos años en un quebradero de cabeza para las administraciones de toda España. En Catalunya, solo el Cuerpo de Agents Rurals tramitó en 2025 un total de 2.633 denuncias relacionadas con vertidos de residuos localizados en el medio natural, 306 de ellas por vehículos abandonados.

Según explican desde este cuerpo, las denuncias corresponden principalmente al abandono incontrolado de residuos en espacios naturales, caminos rurales, márgenes de pistas forestales y zonas periurbanas, "una problemática persistente que genera impactos graves sobre el medio ambiente, el paisaje y la salud pública".

Los residuos más habituales incluyen desechos domésticos, escombros de obra, restos vegetales, vehículos fuera de uso y otros residuos de origen industrial o especial, a menudo depositados sin ningún tipo de autorización ni gestión adecuada.

Escombros de obra abandonados en una zona rural de Catalunya- / EL PERIÓDICO

Por volumen de denuncias, las más numerosas correspondieron a las de residuos sólidos urbanos, con 1.247 denuncias, principalmente vinculadas al abandono de residuos domésticos y electrodomésticos.

405 denuncias por escombros de obras

Por el vertido de escombros de obras menores se levantaron 405 denuncias, la mayoría relacionadas con pequeñas reformas efectuadas sin una correcta gestión de los residuos generados. A continuación, las 306 mencionadas de vehículos fuera de uso localizados en espacios forestales o zonas alejadas de núcleos habitados.

De acuerdo a fuentes del Departament d'Interior i Seguretat Pública, del total de denuncias, 449 corresponden a vertidos localizados dentro de Espacios de Interés Natural, "lo que evidencia la vulnerabilidad especial de estos entornos y la necesidad de continuar intensificando las tareas de vigilancia, prevención y sensibilización ciudadana".