La valenciana en cuarentena por hantavirus hace 'unboxing' de los regalos de su familia: chocolate, libros y aseo personal

Tras dos días de que empezara la cuarentena por hantavirus la oceanógrafa valenciana que viajaba en el Hondius, ha hecho públicos los primeros regalos que ha recibido de su familia. Desde su habitación en el hospital Gómez Ulla de Madrid, donde tendrá que pasar un total de 42 días de cuarantena, Aitana Forcén ha subido a sus redes sociales un vídeo donde hace un 'unboxing' de la caja enviada por sus allegados. Su padre ya explicó a Levante-EMV hace unos días que le han "llevado ropa y caprichos... algo para mejorar su cuarentena". La familia de la valenciana ha permanecido en contacto con ella desde que se supo del brote.

"Estoy aquí, reportando en directo desde el Gómez Ulla, que me han traído un regalito", empieza el vídeo la oceanógrafa, en referencia a los "suministros de emergencia". La valenciana prosigue desvelando uno a uno los productos que forman parte del envío de su familia. Primero, una bolsa de chocolatinas: "Chocolate, que no falte", señala. A continuación, saca de la caja dos libros: Operación Kazán, de Vicente Vallés; y La grandeza de las cosas sin nombre de Enrique Arce. "Que no se diga que no mantenemos la cabeza como toca", apunta.

La especialista en cuarentena expone también dos cuñas de queso -"¡cómo me voy a poner!, exclama- y "jamoncito del bueno", para seguir con "un poco de ropa para quitarme esta sudadera rosa" y que está empaquetada en una bolsa del Ateneo Mercantil de Valencia. Además, la caja incluye "un poco de champú" para quitarse, dice, "estos pelos de loca", acompañado de dos mascarillas faciales. "Ya que estamos confinadas, vamos a cuidarnos un poco la cara para podernos bellas", añade.

Uno de los viajeros españoles que viajaba con Aitana Forcén ha dado positivo en hantavirus y ya ha sido trasladado a la planta de aislamiento habilitada en el hospital. El pasajero español del crucero 'MV Hondius', que se encuentra ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN), empezó a presentar síntomas de la infección el lunes por la noche, con febrícula y problemas respiratorios. "De momento, sin embargo, se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente", comunicó el ministerio.

El lunes por la noche, Sanidad informó de que uno de los 14 españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla, donde habían ingresado el domingo para pasar la cuarentena tras viajar desde Canarias en un avión militar, había dado positivo provisionalmente en la prueba PCR que se le realizó a la llegada. En ese momento no presentaba síntomas y su estado general era bueno.

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Con respecto a los 14 españoles del barco, los otros 13 negativos, la ministra de Sanidad ha aclarado que en las primeras semanas se hará "un seguimiento muy riguroso y muy estricto" de la cuarentena pero ha admitido que "es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena pueda ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica", ha indicado.