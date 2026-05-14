UGT y CCOO convocarán una huelga en Rodalies para pedir más seguridad y personal en los trenes

Las secciones ferroviarias de los sindicatos UGT y CCOO convocarán una huelga para denunciar la falta de personal y de seguridad tanto para los trabajadores como los usuarios de Rodalies. Según denuncian fuentes sindicales, Catalunya es la comunidad autónoma en la que se producen más actos vandálicos en los trenes y donde los empleados de Renfe reciben más agresiones. Por eso, reclaman sobre todo que se cuente con más interventores –lo que conocemos como 'revisores'– para poder incrementar la vigilancia sobre los trenes. Los sindicatos formalizarán la convocatoria este viernes y llamarán a la Generalitat a una mesa de mediación para intentar evitar el parón. De momento, la protesta no tiene una fecha fijada, aunque fuentes sindicales consultadas por EL PERIÓDICO apuntan a que podría darse el próximo miércoles 27 de mayo o bien entre el 4 y 5 de junio si las negociaciones con el departament de Territori fallan.

Ambos sindicatos, que son minoritarios en Renfe –predomina el SEMAF, con base en Madrid– lamentan que en la próxima convocatoria de movilidad interna de Renfe, Catalunya es la comunidad que sale peor parada, ya que pierde a una parte importante del personal. "Perdemos un montón de gente", resumen fuentes sindicales, que denuncian que el descenso de números de trabajadores implicará que no se respete el acuerdo que sindicatos y Ministerio de Transportes cerraron tras las crisis por los accidentes de Adamuz y Gelida.

El acuerdo, que ponía fin a varias jornadas de huelga de los maquinistas tras los siniestros, indicaba que tendría que haber al menos un interventor por tren de Media Distancia –entran en esta categoría los Regionals de Catalunya–, algo que, a juicio de los sindicatos, "es imposible cumplir" con la reducción prevista en la convocatoria de movilidad. "No hablamos de que falten revisores en tres o cuatro trenes, hablamos de que faltarán en 45 o 50", denuncian las voces sindicales consultadas por este diario.

La reclamación de más interventores y, en general, de más personal de Renfe sobre los trenes de Rodalies es compartida con la mayoría de plataformas de usuarios, que también ven con buenos ojos que haya más vigilancia en el sistema ferroviario catalán. Las fuentes sindicales aseguran que en Catalunya se dan "el triple de agresiones y de actos vandálicos que en el conjunto del resto de España".

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