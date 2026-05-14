El Govern se abre a estudiar una mejora salarial para el profesorado tras una primera reunión sin acuerdo

La reunión de este jueves entre sindicatos y Govern para desencallar el conflicto educativo en Catalunya ha terminado sin acuerdo, como era de esperar. Las huelgas para este trimestre siguen convocadas -este lunes, en Barcelona-, pero algo se ha movido. Por un lado, se han vuelto a sentar a hablar -primera demanda de los docentes, que se sentían ignorados- y, por otro, detalle nada menor, la conselleria, hasta ahora cerrada en banda a mejorar la propuesta salarial más allá de los 3.000 euros anuales recogidos en el acuerdo con CCOO y UGT; plantea ahora que lo explorará; siempre en "los márgenes" del polémico pacto.

"En un acuerdo de más de 2.000 millones de euros hay margen para avanzar en mejoras laborales de consenso que permitan desencallar la situación; es un acuerdo amplio y flexible", ha reiterado tras la reunión Ignasi Giménez, secretario de mejora educativa del Departament d'Educació i FP.

La conselleria ha puesto sobre la mesa una dotación extraordinaria para el inicio del próximo curso de 1.066 dotaciones y el 60% serán profesionales para la educación inclusiva

Los sindicatos de la huelga -Ustec, Aspepc, CGT y La Intersindical- han salido del encuentro decepcionados por el hecho de la que la consellera Esther Niubó se haya presentado a la reunión sin un documento concreto tal y como le habían pedido y han exigido al Govern que les presente por escrito una propuesta este lunes que recoja las mejoras salariales y en escuela inclusiva, sus dos líneas rojas, por este orden. Si no lo hace, o la propuesta que presentan no satisface sus demandas, no se volverán a sentar a la mesa. Así lo han asegurado los representantes de los cuatro sindicatos convocantes de las huelgas, que se mantienen convocadas.

Este mismo jueves está convocada en Girona y la Catalunya Central; mañana, viernes, en Lleida, Alt Pirineu y Aran y el lunes en Barcelona.

"Margen de maniobra"

Pese a que es obvio que ha habido movimientos -se han vuelto a sentar y están "explorando" el "margen de maniobra"- el Govern sigue insistiendo en que el marco de negociación es dentro del "acuerdo de país". Giménez asegura que están "satisfechos" de cómo se ha desarrollado el encuentro, y que "se han puesto las bases para poder trabajar en las próximas semanas y poder abrir vías para encontrar este desenlace necesario".

Laura Gené, de la CGT, considera que la reunión ha sido "un insulto", ya que no ha habido una propuesta por escrito ante una "situación de emergencia educativa"

El secretario de mejorar educativa ha agradecido a las organizaciones sindicales que hayan participado en el encuentro y ha afirmado que desde el departamento harán "todo lo posible para poder encontrar una solución, explorando los márgenes que permite este acuerdo de país en materia educativa". "Hay margen de maniobra para poder encontrar una solución que pueda satisfacer a los docentes", ha repetido insistiendo en que "la inclusiva genera consenso con los sindicatos" y que durante la reunión se ha anunciado que, de la dotación extraordinaria para el inicio del próximo curso de 1.066 dotaciones, el 60% serán profesionales para la educación inclusiva.

"No renunciamos a una mejora salarial"

La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha recordado que no renunciarán a una mejora salarial, su primera línea roja y ha apuntado que el aumento salarial previsto en el acuerdo es de 60 euros mensuales brutos este año, algo que ve insuficiente ante la inflación de cada año. En la misma línea, el secretario general de Aspepc, Ignasi Fernández, ha criticado que el departament esté "instalado en una realidad paralela". "Es triste decirlo, pero tengo la sensación que evidentemente la señora Niubó es nuestra jefa de personal pero para mí hoy no es mi consellera. Si el lunes no llega una propuesta con cara y ojos pediremos explícitamente su dimisión", ha señalado el Fernández, cuyo sindicato impugna el decreto de la inclusiva.

Laura Gené, de la CGT, considera que la reunión ha sido "un insulto para todas las personas movilizadas" por la falta de una propuesta por escrito, y asegura que hay una "situación de emergencia educativa y el departamento tiene que hacer todo lo posible para solucionar el conflicto". Gené remarca que la propuesta tiene que prever el aumento salarial, la disminución de ratios, que haya dotaciones "reales para la inclusiva, no las migas que nos han ofrecido", así como democracia en los centros y un calendario de negociaciones y para llegar al 6% a la pública como plantea la LEC.

Polémica sobre las colonias

Sobre la democracia en los centros, Giménez, ha afirmado este jueves a que "las decisiones sobre la realización de salidas, colonias o viajes de estudio se deben tomar en los consejos escolares". Lo ha dicho tras ser preguntado por un comunicado de la CGT en el que el sindicato denuncia que Inspecció Educativa está enviando comunicaciones con las que "intenta coaccionar a los claustros", por decirles que cualquier decisión sobre acciones reivindicativas, como no ir de colonias, se debe trasladar en asambleas docentes.

"Las salidas y colonias se deben acordar en los consejos escolares, que se donde se tienen que aprobar ya que son decisiones que corresponden no solo a los docentes sino al conjunto de la comunidad educativa", ha zanjado.