La PTP y las plataformas de usuarios de Rodalies protestan contra la R-Aeroport: "Será una línea 'premium' para turistas"

La asociación Promoció del Transport Públic (PTP) y la Xarxa de Plataformes d'Usuàries de Trens de Catalunya han elevado este jueves su pulso particular contra la R-Aeroport y han desplegado dos pancartas en el andén de la estación de Passeig de Gràcia. Ambas organizaciones, que han contado con el apoyo de asociaciones en contra de la ampliación del Aeropuerto de El Prat, defienden que está futura línea, que estará gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y empezará a circular a principios del año que viene, está pensada únicamente para los turistas y acabará de saturar el congestionado túnel ferroviario de Passeig de Gràcia por donde circulan las líneas de la R2 y todas las de Regionals.

"La Generalitat quiere poner una nueva línea 'premium' para turistas en un túnel que ya está al límite", ha resumido Álvaro Porro, portavoz de los usuarios de la R2Nord, en nombre de todas las plataformas de usuarios de Rodalies. Porro ha recordado que los planes de FGC pasan por cobrar una tarifa específica para esta nueva línea, que llegará de Sant Andreu hasta la T1 del Aeropuerto a través del nuevo ramal construido por Adif, que ha costado unos 400 millones de euros. "Es vergonzoso que esta sea la única ampliación ferroviaria de Rodalies de las últimas décadas", han denunciado las plataformas en su comunicado.

Porro ha defendido que el aeropuerto ya está bien conectado "por metro, tren y bus" y que para mejorar la conexión, se puede reforzar la R2Nord, que actualmente llega hasta la T2. En la misma línea se ha expresado Carles Garcia, vicepresidente de la PTP, que ha apostado por qué la línea de tren que opere en el nuevo ramal del aeropuerto "no se quede solo en Barcelona y atienda las necesidades del conjunto del Àrea Metropolitana de Barcelona".

Debate sobre la operadora

Es por eso que la PTP aboga porque sea la R2Nord y, en un futuro, estudiar que otras líneas como la R4Nord –proviniente de Manresa y el Vallès– puedan hacer lo propio. García ha asegurado que su asociación, ni tampoco el resto de las convocantes de la protesta, "no se mete en si tiene que ser Renfe o FGC quien tenga que operar este nuevo ramal", aunque sí se oponen "enérgicamente" al proyecto actual.

El presiente de FGC, Carles Ruiz, adelantó en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO que la R-Aeroport empezaría a funcionar a principios de 2027. Si se cumple ese calendario, será el segundo tramo de Catalunya en que trenes operados por la empresa pública de la Generalitat circulen sobre la infraestructura de Adif. Unos meses antes, en otoño, esta misma operativa se tiene que dar sobre la RL3 y la RL4 de los Rodalies de Lleida.

Saturación de los túneles

La veintena de activistas que se han concentrado este jueves en Passeig de Gràcia defienden que los cinco nuevos trenes que Alstom prepara para la R-Aeroport –que serán algo más anchos que los actuales y vendrán dotados con espacios para equipaje y pantallas con los horarios de los vuelos– significarán un aumento de almenos cuatro circulaciones más por hora y sentido que comprometerán la puntualidad de las líneas actuales aún más. En el túnel de Passeig de Gràcia por el que circulará la R-Aeroport ya se detienen todos los Regionals del sistema, la R2, la R2Nord y la R2Sud. "Es uno de los cuello de botellas del sistema", ha asegurado Porro durante su intervención.

En la protesta también ha participado el colectivo ecologista contrario a la ampliación del Aeropuerto, Zeroport. Su portavoz, Claudia Custodio, ha defendido que la nueva línea solo quiere llevar "más turistas al aeropuerto" y que va "totalmente en contra de las necesidades de la mayoría de la población". La acción no ha durado más de 10 minutos y los empleados de Adif, responsable de la estación, solo se han acercado hasta el extremo del andén donde se ha producido la protesta cuando los activistas ya recogían las pancartas para pedir que abandonaran sus instalaciones.