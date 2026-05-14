¿Qué propuestas tienen los partidos andaluces para mejorar la sanidad a partir del 17M?

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 40,7% de los andaluces señala la gestión de la sanidad pública como el problema que más les afecta de manera personal. En consecuencia, esta problemática ha tomado una posición alta en la lista de propuestas en los programas electorales de los partidos políticos andaluces de cara al 17M. El Partido Socialista se afana en su 'Plan Montero' para acabar con las listas de espera mientras que el Partido Popular busca "más innovación y más cercanía" en las políticas sanitarias que llevan a cabo desde su llegada al gobierno de la Junta en 2018.

Más allá de los mítines y los discursos de campaña, todas las formaciones tienen una agenda por escrito en materia de sanidad que podrían desarrollar a partir del domingo 17 de mayo. Hay quienes se afanan en continuar con el modelo actual y quienes proponen una renovación integral del sistema. Aunque algunos programas electorales se exceden en la literatura y el palabrerío, hay medidas que destacar.

Una "nueva Ley de Salud"

Según indican en su programa electoral, el Partido Popular propone una inversión prioritaria en el ámbito sanitario para la próxima legislatura con una "nueva Ley de Salud de Andalucía", que pretende actualizar el marco normativo vigente y donde el personal sanitario sea "el principal valor del sistema".

"Continuaremos", "seguiremos" y "avanzaremos" son los verbos más utilizados en el programa de los populares, lo que denota una continuidad clara y evidente de las políticas sanitarias llevadas a cabo durante estos ocho años al frente del Gobierno andaluz. En atención primaria, que es una de las áreas más desarrolladas, proponen un "nuevo modelo" de gestión de citas que diferencie circuitos administrativos, clínicos y de resolución, aunque no detallan en qué consiste en la práctica. Además, pretenden llevar a cabo una trasformación digital como "palanca clave de esta nueva etapa". El PP se compromete a integrar y simplificar el ecosistema digital sanitario, unificando las aplicaciones existentes en Salud Responde+.

Tras la crisis de los retrasos en los cribados de cáncer de mama, que ha sido una de las que más ha desestabilizado la legislatura de Moreno, la salud de la mujer lleva propuestas concretas y diferenciadas en el programa electoral de los populares, donde dicen entenderlas como "una prioridad" dentro de las políticas sanitarias. Sin mencionar de manera directa la oncología femenina, hablan de un "refuerzo en las actuaciones de prevención y diagnóstico precoz" de los problemas asociados a la salud de las mujeres. También, aunque en otro apartado, mencionan el cribado neonatal, que ha sido polémico en ciudades como Málaga; y los programas de detección del cáncer.

El 'Plan Montero' para "salvar la sanidad pública"

El gran titular de la campaña socialista es la "defensa de lo público", con especial atención a la sanidad y a la vivienda. El 'Plan Montero', que así es como llaman los socialistas a su plan para acabar con "el desmantelamiento" del que acusan a Juanma Moreno, se basa en un 'Plan de Rescate' de la sanidad pública. María Jesús Montero se compromete en su programa electoral a "situar la sanidad pública como prioridad absoluta de las políticas presupuestarias de la Junta de Andalucía". Su primera medida será un plan de choque de mejora de las condiciones laborales del personal sanitario, la contratación de 18.000 profesionales que "necesita el sistema" y su buque insignia: acabar con las listas de espera "en los seis primeros meses del año", con un máximo de espera de 48 horas para ser atendido por el médico de cabecera.

El plan de la que fuera consejera de Salud durante la los gobiernos socialistas de Manuel Chaves, propone un proceso "ordenado" para acabar con los contratos vigentes con la privada. El proceso será gradual y se irá revirtiendo hasta el vencimiento. "No plantearemos una ruptura caótica, sino una transición con seguridad jurídica y continuidad asistencial, pero con una dirección política inequívoca hacia la recuperación de capacidad pública", puntualizan.

Los socialistas andaluces proponen una "Estrategia Integral de Mejora de las Condiciones Laborales", en la que pretenden blindar por ley la convergencia salarial del personal del SAS con la media nacional, garantizando que ni el salario base ni los complementos de destino estén por debajo de dicha media y aprobando un Complemento de Fidelización y Convergencia que permita avanzar progresivamente hacia las condiciones retributivas de las comunidades autónomas con mejores niveles salariales.

Una sanidad "centralizada" y "prioritaria" para los españoles

Vox propone un modelo sanitario nacional coordinado desde el Estado. Se comprometen a alcanzar la media nacional de 2,4 camas de hospitalarias públicas por cada 100.000 habitantes mediante un "plan de inversión estructural": elevar el gasto anual en capital para la construcción de nuevos complejos sanitarios junto con la ampliación de los actuales, priorizado las zonas con mayor déficit de ratio número de camas/habitante; y dotar a cada nueva cama un presupuesto que asegure los ratios de enfermería y facultativos.

La ultraderecha propone impulsar un aumento general del presupuesto en sanidad, "especialmente en Atención Primaria", y "suprimir duplicidades y gasto político superfluo". De llegar a San Telmo, Vox pretende impulsar la colaboración público-privada y dar prioridad a los españoles en las ayudas sociales y servicios públicos.

Para evitar la fuga del personal sanitario andaluz a otros puntos de España o Europa, Vox propone un "plan de fidelización" con incentivos, formaciones y políticas que favorezcan la conciliación y "la reducción de la sobrecarga" de los facultativos. Con la idea de "garantizar una interlocución directa y diferenciada con el colectivo", Vox se compromete a impulsar un "Estatuto Médico Propio" y un "plan anti agresiones" con protocolos y apoyo jurídico.

Acabar con los conciertos con las privadas

Las propuestas de las izquierdas tienen como eje principal de sus medidas sanitarias la lucha contra las empresas privadas. En este sentido, Adelante Andalucía propone, además de un impuesto de retorno sanitario cuyos beneficios irían destinados a financiar la investigación pública contra el cáncer, la eliminación de conciertos sanitarios con las privadas y externalizadores del SAS, con el objetivo de que se produzca una internalización progresiva de los servicios.

Otro de los objetivos de Adelante Andalucía si llegan a San Telmo será iniciar un plan de atención primaria para garantizar que los pacientes tengan al menos 10 minutos por consulta y una cita en atención primaria en menos de 48 horas. Se dedicaría el 25% del presupuesto sanitario a atención primaria.

La lucha contra el cáncer es una de las grandes propuestas de este partido andalucista. Adelante Andalucía se compromete, por ley, a garantizar plazos máximos de 21 días desde la detección hasta el inicio del tratamiento, 90 días para la reconstrucción de pecho, atención social, laboral, familiar y psicológica a pacientes, así como la cobertura de los gastos asociados a esta enfermedad.

De la misma manera, la salud visual, el dentista, el nutricionista y el podólogo se ampliarían en la cartera del SAS para garantizarlas como derecho y la salud mental también sería reforzada con servicios de psicología garantizados en atención primaria.

Plan de choque contra las listas de espera

Al contrario que de la centralización nacional de la sanidad que propone Vox, Por Andalucía pretende potenciar su gestión desde la autonomía. Este partido, al igual que Adelante Andalucía, busca blindar, "al menos", el 25% del presupuesto sanitario para la atención primaria, garantizando un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente y una espera inferior a las 48 horas para citas clínicas y menos de siete días para el resto. Ambas medidas se enmarcan en un extenso plan de choque contra las listas de espera.

Por Andalucía propone también blindar la sanidad pública y frenar la privatización, algo que pretender conseguir garantizando por ley el carácter universal y público de sistema sanitario andaluz. De esta manera, buscan reducir de forma progresiva los conciertos con las empresas privadas.

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La salud mental es una prioridad en los programas electorales de los partidos de izquierda. Así, los de Maíllo proponen un plan de integral de salud pública para eliminar las listas de espera en psicología e incrementar recursos. De la misma manera, contemplan en su programa otro plan integral para la prevención y el cribado del cáncer y otras patologías.