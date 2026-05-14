Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Reunión Educació-sindicatos

Tras la tercera huelga general del curso vivida este martes, y mientras siguen los paros territoriales, la Conselleria d'Educació ha convocado este jueves a los sindicatos a una nueva mesa sectorial con dos puntos en el orden del día: "estado de la cuestión" y "propuestas para solucionar el conflicto educativo".

Una reunión de la que los sindicatos convocantes de la huelga -Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical- esperan que el Departament se presente a ella "con los deberes hechos". Unos deberes que pasarían por una nueva propuesta que incluya un incremento salarial superior al pactado con CCOO y UGT (3.000 euros anuales de forma progresiva, hasta 2029); algo a lo que el Govern no parece estar dispuesto, a juzgar por las declaraciones tanto de la propia consellera Esther Niubó como del president Illa o de la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. "Estamos dispuestos a hablar de cómo implementamos ese acuerdo -el firmado con CCOO y UGT-, y a qué ritmo", aseguraba Illa desde San Francisco, California.