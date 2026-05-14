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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo
"Más salario, menos policía": miles de profesores mantienen el pulso al Govern en otra protesta multitudinaria
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Los profesores catalanes protagonizan estos días un pulso al Govern tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una ronda de 17 jornadas de huelga que llega dos meses después de la firma por parte de Govern, CCOO y UGT del 'Acuerdo de país por la educación', del que los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron al considerarlo "absolutamente insuficiente" y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la recogida en pacto. Este martes, 12 de mayo, los docentes protagonizaron una huelga general educativa, la tercera del curso. Este miércoles, fue el turno de los docentes de Baix Llobregat y Penedès y este jueves, de los de Girona y Catalunya central. Todos ellos estarán muy pendientes de la reunión de Educació con los sindicatos para intentar desencallar el conflicto.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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La inclusiva divide a los sindicatos
La necesidad de reformular cómo se está desplegando el decreto de escuela inclusiva -sin los recursos suficientes- ha sido una de las demandas más repetidas durante las protestas de este curso. Pero a estas alturas el asunto ya divide a los dos sindicatos mayoritarios. Los primeros reclaman "más recursos para poder desplegar en condiciones el decreto de la inclusiva" y los segundos, en cambio, impugnan el decreto. "La gran diferencia es que Ustec cree en este modelo de escuela inclusiva y nosotros impugnamos el decreto. No es inclusión, es integración forzosa; una estafa en la que se engaña a las familias asegurando que sus hijos estarán bien atendidos cuando no es así", apunta Andreu Navarra, una de las voces públicas de Aspepc, quien tiene claro que "el criterio no puede ser todos lo mismo, todos a la misma aula; eso es una barbaridad".
¿Qué puede pasar en la reunión?
Govern y sindicatos llegan a la reunión con posturas bastante enfrentadas. El Ejecutivo catalán defiende el acuerdo firmado con CCOO y UGT e insiste en que este debe ser el marco. El president, Salvador Illa, dejó claro que no habrá nuevas ofertas más allá de discutir cómo se implementa dicho pacto. Los sindicatos acuden con una reclamación de una subida salarial de 400 euros al mes y demandas de inversión en la escuela inclusiva. Alrededor de esto último podría haber alguna oferta. La inclusiva será pues clave: es una de las demandas principales de Ustec, aunque no de Aspepc.
Reunión a las 09.30 en Educació
A las 09.30 de esta mañana empezará en la sede de la Conselleria d'Educació una reunión para intentar reconducir el conflicto. Es una reunión de la mesa sectorial, por tanto están presentes todos los sindicatos, tanto los convocantes de las huelgas (Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical) como los que firmaron el 'Acuerdo de país por la educación' con el Govern (CCOO y UGT). Presididad por la consellera, Esther Niubó, la reunión tiene dos puntos en el orden del dia: 'Estado de la cuestión' y 'Propuestas para solucionar el conflicto educativo'. La reunión se alargará en principio hasta las 12.00, cuando está previsto que sindicatos y conselleria expliquen cómo ha ido.
Flores amarillas y negras en Girona
En Girona, la protesta llega en pleno Temps de Flors y llevará por lema “¡Por Temps de Flors, nos plantamos!”. La manifestación saldrá a las doce del mediodía desde Correos y se dirigirá hasta los Servicios Territoriales de Educación. Los sindicatos convocantes —USTEC-STEs, Profesores de Secundaria, La Intersindical y CGT— han hecho un llamamiento a los participantes para que lleven flores amarillas o negras decoradas y las “planten” delante de la sede de la Generalitat.
Las movilizaciones de profesores en la cuarta de las 17 jornadas de huelga convocadas por Ustec y Aspepc, los sindicatos mayoritarios, llegan este jueves a Girona y a la Catalunya Central. En Osona las movilizaciones han empezado a primera hora en Torelló y Manlleu con una bicicletada hacia Vic, donde tendrá lugar la manifestación central del día.
Reunión Educació-sindicatos
Tras la tercera huelga general del curso vivida este martes, y mientras siguen los paros territoriales, la Conselleria d'Educació ha convocado este jueves a los sindicatos a una nueva mesa sectorial con dos puntos en el orden del día: "estado de la cuestión" y "propuestas para solucionar el conflicto educativo".
Una reunión de la que los sindicatos convocantes de la huelga -Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical- esperan que el Departament se presente a ella "con los deberes hechos". Unos deberes que pasarían por una nueva propuesta que incluya un incremento salarial superior al pactado con CCOO y UGT (3.000 euros anuales de forma progresiva, hasta 2029); algo a lo que el Govern no parece estar dispuesto, a juzgar por las declaraciones tanto de la propia consellera Esther Niubó como del president Illa o de la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. "Estamos dispuestos a hablar de cómo implementamos ese acuerdo -el firmado con CCOO y UGT-, y a qué ritmo", aseguraba Illa desde San Francisco, California.
Ustec ve insuficientes las explicaciones de Parlon
Los sindicatos USTEC y la CGT consideran que las explicaciones de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, en el Parlament sobre las infiltraciones policiales en asambleas docentes son "absolutamente insuficientes" y han anunciado que presentarán demandas por vulneración de derechos fundamentales. Los sindicatos han exigido al Govern "respuestas veraces y sólidas" por estas infiltraciones y han pedido la dimisión de Parlon y de Trapero. También han lamentado que la consellera de Educació, Esther Niubó, no defienda a los docentes "ante la vulneración de derechos fundamentales" y la han instado a llevar "una propuesta" a la mesa sectorial de este jueves que acerque posiciones en las reivindicaciones del colectivo.
Germán González
Interior investigará la filtración de Mossos
La infiltración de agentes de los Mossos en asambleas de docentes ha tensado aún más los ánimos. Este jueves, en el Parlament, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha pedido perdón y ha anunciado una investigación. Parlon ha encargado al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, y al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, que abran una "información reservada" para esclarecer cómo fue la infiltración de agentes policiales en una asamblea de docentes que preparaban las movilizaciones de la huelga. Parlon ha pedido la "revisión formal" de este procedimiento realizado por la Comisaría General de Información para evaluar riesgos dentro de las movilizaciones convocadas.
Paro en Girona y Catalunya central
Las huelgas de docentes continúan este jueves en Girona y la Catalunya central. Una de las manifestaciones tendrá lugar en Vic. A primera hora de la mañana saldrán columnas de profesores de Torelló (07.30) y de Manlleu (08.00). Lo harán por carretera y en bicicleta. Está previsto que lleguen a la capital de Osona a las 09.00.
Ustec se mantiene en su demanda por la infiltración de Mossos en las asambleas docentes
El abogado del sindicato USTEC, Iván Vázquez, ha anunciado que a principios de la semana próxima presentará la demanda por vulneración de derechos fundamentales al TSJC por la infiltración de Mossos d'Esquadra en asambleas docentes. Lo ha hecho después de la comparecencia de la consellera Parlon en el Parlament, que ha pedido perdón y anunciado una investigación por estos hechos.
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