Estrategia ambiental
Hiroshima cierra once escuelas ante la reiterada presencia de osos en barrios habitados de Japón
Las autoridades japonesas implementan un plan quinquenal para capturar y sacrificar unos 10.000 osos en 2026 ante el incremento de ataques a ciudadanos
Once escuelas de la localidad japonesa de Hiroshima (suroeste) tuvieron que cerrar sus puertas este jueves tras registrarse varios avistamientos de osos en la zona, en medio de los planes de las autoridades para capturar y matar a unos 10.000 ejemplares de estos animales durante 2026 ante el aumento de los ataques a humanos.
Según información de la policía citada por la cadena de televisión pública japonesa NHK, a lo largo del miércoles se registraron cinco avistamientos de osos en un barrio residencial de Hiroshima, y otro más en la mañana de este jueves.
Los avistamientos obligaron al cierre de siete escuelas de educación primaria y otras cuatro de educación secundaria en la zona, recoge la cadena, mientras la Policía aumentó sus patrullas y animó a los residentes a estar alerta.
Plan de caza de osos
A finales de marzo, las autoridades japonesas aprobaron un plan quinquenal para hacer frente a los cada vez más frecuentes ataques de osos a humanos, después de registrar un récord de 13 muertes a lo largo del año fiscal de 2025, que finalizó en marzo de este año.
El plan contempla capturar y matar a unos 10.000 osos en total en todo Japón a lo largo del año fiscal de 2026 (que finaliza en marzo de 2027). En 2025, las autoridades capturaron a 14.720 osos, según cifras del Ministerio de Medioambiente citadas por la prensa japonesa, de los que 14.601 fueron sacrificados.
En lo que va de año se han registrado ya dos muertes por ataques de osos en Japón, ambas en la prefectura de Iwate (noreste), según datos de las autoridades.
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