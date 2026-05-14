Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora del español positivo, cuarentena en el Gómez Ulla y estado crítico de la paciente francesa

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y ha causado una alarma mundial bajo el recuerdo del covid. En el crucero se encontraban 13 pasajeros y un tripulante de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Catalunya. El barco llegó a Tenerife este domingo sobre las 7 horas de la mañana y los pasajeros fueron evacuados entre el domingo y el lunes.

Los españoles ya cumplen cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde uno de los 14 pasajeros ha dado positivo en las dos PCR. La persona, de quien no se han filtrado detalles, ha sido trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario. El resto de pasajeros del crucero y de los vuelos en los que hubo contacto con infectados están en cuarentena.

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Abrimos aquí un hilo informativo con las últimas novedades sobre los contagios, la cuarentena y actuaciones para controlar el foco:

El centro argentino que investiga el hantavirus padece últimos recortes presupuestarios de Milei El gobierno argentino de Javier Milei redujo el presupuesto para varias áreas y organismos del Estado, entre ellas el Malbrán, el instituto epidemiológico que debe investigar si el hantavirus está presente en Ushuaia, de donde partió el crucero Hondius. El ajuste por 2,5 billones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) afecta partidas para educación, salud e infraestructura de casi todas las áreas del Estado, en una nueva tajada de la 'motosierra' del ultraliberal Milei en aras del equilibrio fiscal. La resolución de más de 600 páginas fue publicada en el boletín oficial el lunes por la noche. El gobierno redujo en 1.162 millones de pesos (unos 821.000 dólares, poco más de 2% de su presupuesto) los fondos para el funcionamiento del centenario Instituto de Salud Carlos Malbrán, centro de referencia en el diagnóstico e investigación de enfermedades y estudios epidemiológicos. La noticia "causó una desazón muy grande" en los investigadores del Malbrán, dijo a la AFP Rubén Romero, delegado sindical de esa institución dependiente del ministerio de Salud que cuenta con un millar de empleados. "Fue un mazazo muy fuerte", sintetizó.

Periodo de incubación Como ya henos comentado, el período de incubación del virus oscila entre una y seis semanas. "Se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las posibles circunstancias de la exposición y la fuente del brote epidémico, en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile", indicó la OMS el miércoles. El primer paciente fallecido había permanecido algo más de 48 horas en Ushuaia, en Tierra del Fuego, antes de embarcar el 1 de abril. Las autoridades argentinas de Tierra del Fuego consideran "prácticamente nula" la posibilidad de que se haya podido contagiar allí.

No hay vacuna No existe ni vacuna ni tratamiento específico contra el hantavirus, que puede provocar un síndrome respiratorio agudo. Todos los casos registrados hasta ahora se encontraban a bordo del barco. El caso considerado como inconcluso concierne a una persona en Estados Unidos, "actualmente asintomática", según la OMS. La OMS sigue considerando que el riesgo es "moderado" para la salud de los pasajeros y la tripulación del barco y "bajo" para el resto de la población mundial. El origen de este brote de hantavirus sigue siendo desconocido. Según la OMS, el primer contagio tuvo lugar antes del inicio del crucero el 1 de abril, ya que el primer pasajero fallecido, un neerlandés de 70 años, presentó síntomas desde el 6 de abril

La OMS confirma que ocho casos en brote de hantavirus son de la cepa de los Andes Ocho personas infectadas en el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius han dado positivo para el virus de los Andes, la única cepa que se transmite entre humanos, informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud. "Hasta el 13 de mayo se han notificado 11 casos, incluidos tres fallecimientos", señaló la OMS en un boletín informativo publicado el miércoles por la noche. De estos 11 casos, "ocho han sido confirmados en laboratorio como infección por el virus de los Andes (ANDV), dos se consideran probables y uno es inconcluso y está siendo objeto de análisis complementarios", detalló. Entre las víctimas mortales, dos tenían infecciones confirmadas por la cepa de los Andes, y la tercera figura como un caso "probable", según la OMS. La tasa de letalidad (porcentaje de enfermos que fallecen tras contraer la infección) de este brote es en esta fase del 27%, según la OMS.

El trabajo en Usuhaia En Ushuaia, los investigadores llevarán adelante operativos de captura y relevamiento ambiental de reservorios, así como análisis de roedores -animal que transmite el hantavirus- en áreas vinculadas al recorrido de los casos de contagio investigados. "Estas tareas buscan detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales y aportar información clave para la investigación epidemiológica del brote", señalaron las fuentes. Los dos primeros fallecidos por el brote de hantavirus en el crucero -una pareja de turistas neerlandeses- llegaron a Argentina a finales de noviembre pasado y recorrieron en auto gran parte del país, Chile y Uruguay antes de tomar el barco en Ushuaia. La variante de la cepa Andes detectada en el brote del Hondius solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile.

Investigación en Argentina El equipo del Servicio de Biología Molecular se encuentra investigando el origen del brote de hantavirus entre los pasajeros del crucero mediante el análisis de secuencias genómicas obtenidas en distintos puntos de Argentina. Según las fuentes consultadas por EFE, este trabajo se centra especialmente en muestras recientes, aunque también incluye el estudio comparativo de muestras obtenidas previamente, con el objetivo de identificar posibles relaciones epidemiológicas y caracterizar el comportamiento del virus circulante. En paralelo, se ultiman aspectos técnicos para que en los próximos días un equipo de la ANLIS Malbrán viaje a la ciudad de Ushuaia, en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, de donde zarpó el Hondius el 1 de abril.

Bioseguridad El material fue preparado y trasladado bajo estrictas condiciones de bioseguridad, con equipos de conservación específicos para proteger su integridad durante el traslado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado varios casos de contagio y tres fallecidos por hantavirus entre los pasajeros del MV Hondius. Según informaron a EFE fuentes oficiales, los insumos enviados por Argentina incluyen reactivos con ARN de la cepa Andes del hantavirus -detectada en los contagios en el Hondius-, "fundamentales como control positivo en la técnica de PCR para la detección del virus en personas". Explicaron que se enviaron también anticuerpos conjugados destinados al diagnóstico serológico por ELISA, orientado a la detección de anticuerpos específicos contra el virus Andes. Las placas enviadas se encuentran sensibilizadas con antígenos de la cepa Andes producidos por el Servicio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán.

Argentina envía a países de África y Europa insumos para diagnosticar hantavirus Argentina envió a países de África y Europa, entre ellos España, insumos para realizar pruebas de diagnóstico de hantavirus, a partir del brote detectado en el crucero turístico MV Hondius, que zarpó del país suramericano el pasado 1 de abril. Según informó este miércoles el Ministerio de Salud argentino, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Carlos Malbrán envió insumos especializados para laboratorios de Senegal, Sudáfrica, Países Bajos, España y Reino Unido. El envío incluye reactivos, controles positivos, placas y anticuerpos para realizar diagnósticos por PCR y ELISA, con capacidad para aproximadamente 2.500 pruebas.

El modelo de contactos para seguir contagios en el hantavirus es el de la meningitis Francia ha propuesto que el modelo que se sigue para reseguir los contactos y detectar posibles contagios en el caso del brote de hantavirus sea el de la meningitis, que es el que la comunidad científica tiene más probado como eficaz. Así, en caso de un positivo por hantavirus, una persona es identificada como contacto estrecho si ha habido un contacto cercano en los 10 días anteriores a la prueba y a una distancia de menos de 2 metros durante más de 15 minutos.