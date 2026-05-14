Drets Socials impulsa una prueba piloto para favorecer que los menores en centros de la DGPPIA vuelvan con sus familias

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha presentado este jueves el proyecto CAMINS, una prueba piloto que busca que los menores que actualmente viven en centros de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància (DGPPIA) -la antigua DGAIA- puedan regresar con sus familias. En la iniciativa, más allá de Drets Socials, participan también equipos del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y del departament de Salut. El proyecto busca que a través de la 'disciplina positiva', los menores puedan superar las consecuancias de las experiencias adversas que han vivido durante su desarrollo y, eventualmente, regresar a sus casas una vez se haya determinado que es seguro y recomendable para ellos.

La prueba piloto, una de las 10 medidas anunciadas por la consellera para reducir el número de jóvenes que viven en los centros y reformar el proceso de desamparo de menores, ya ha empezado en los CRAE de Collbató, el Pau Piferrer de Badalona y el Betània, de Sant Pere de Ribes y tendrá una duración de unos dos años. Son tres centros escogidos específicamente porque tienen menos de 12 plazas y viven solamente menores de entre cuatro y 16 años. También son residencias donde se producen menos huidas e incidencias graves que la media, los equipos de atención son más o menos estables y las familias son participativas.

En cada uno de estos centros se incorporará un equipo formado por una trabajadora social, una terapeuta ocupacional y una educadora social. Estos equipos, que normalmente trabajan para algún Centro de Salud Mental Infantil y Jovenil (CSMIJ), se incorporarán en el día a día de los centros y asesorarán a los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) y los Equipos Funcionales de Infancia (EFI); que trabajan habitualmente en los CRAE.

'Disciplina positiva'

La idea es que estos equipos de refuerzo trabajen para revertir las conductas de impulsividad, agresividad, depresión o problemas de relación social que suelen presentar estos menores bajo tutela de la Administración catalana. Para ello, trabajarán en la 'disciplina positiva', que viene a reforzar los sentimientos de pertenencia o de respeto mutuo de estos niños y niñas. El pla CAMINS, eso sí, prevé sobre todo que estos equipos eduquen también a los adultos que rodean –tanto a las familias como a los educadores que trabajan en los centros– para que tengan las herramientas para acompañarlos y, en última instancia, que vuelvan con sus familias.

Para comprobar que el proyecto surte efecto, Sant Joan de Déu, Salut y Drets Socials han creado una comisión de seguimiento y han seleccionado otros dos CRAE para que funcionen como referencia y puedan compararse resultados.