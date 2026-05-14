Así es la compra de una madre con 15 hijos: 1.300 galletas y 240 litros de leche al mes

Hoy en día la gente suele tener entre uno y tres hijos; de hecho, cada vez hay más casos de parejas que deciden tener solo un hijo. Sin embargo, dentro de esta realidad, aún hay familias que deciden tener muchos hijos, como sucede en el caso de Rosa Pich, madre de 15 hijos, que explica cómo gestiona la alimentación en su hogar.

Para empezar, hay que entender de dónde viene esta familia. Rosa Pich y Chema Postigo se conocieron en un congreso de antiguos alumnos de su colegio. Por un lado, Rosa venía de una familia de 16 hermanos, mientras que Chema venía de una familia de 14 hermanos.

Trágicos fallecimientos

El año en el que se casaron tuvieron sus tres primeros hijos, aunque, debido a ciertos problemas en el corazón, perdieron a dos de ellos. Lejos de deprimirse y dejar de intentar formar su numerosa familia, la pareja decidió tener más hijos y protegerlos de todas las maneras posibles. Y así siguieron teniendo hijos hasta llegar a tener el decimoctavo.

Aunque Rosa siempre se enorgullece de su familia y de sus hijos, lo cierto es que la familia ha sufrido muchos golpes emocionales que les han podido derrumbar, siempre saliendo adelante. Tras el fallecimiento de Carmineta a sus 22 años a causa de una operación de cambio del marcapasos que llevaba y el repentino fallecimiento de su marido Chema, Rosa decidió abrirse una cuenta en Instagram y un canal de YouTube en el que cuenta su día a día.

Premio 'Familia Numerosa Europea del Año' 2015

Actualmente, la familia está compuesta por la propia Rosa y sus 15 hijos, que se llaman: Perico, Juanpi, Cuqui, Magui, Tere, Rosita, Gaby, Ana, Álvaro, los mellizos Pepa y Pepe, Pablo, Tomás, Lolita y Rafael. Además, en 2015 recibieron el premio 'Familia Numerosa Europea del Año', concedido por la European Large Families Confederation, que además venía con un cheque valorado en 5.000 euros que donaron a diversas obras benéficas.

Además, Rosa contó en una entrevista para este diario en 2024 que no cocina muy bien y que casi siempre hacen plato único: macarrones con carne o patata con huevo duro. "Somos austeros, no hay croissants", aseguraba.

Gestión de la alimentación

En esa compra siempre se incluyen unas "1.300 galletas, 240 litros de leche, siete docenas de huevos y productos de marca blanca". También asegura que la fruta "la compramos en una tienda del barrio. Siempre de temporada y que cueste menos de un euro".

"Cuando compro son 25 kilos de patatas, diez docenas de huevos, productos de temporada, legumbres, arroz, pasta", añade.

Estas cifras que llaman tanto la atención, según Rosa, se deben a la gestión que hace de la alimentación y sobre todo de la fritura: los huevos fritos con patatas fritas son capricho que alguno de los chicos pide por sus cumpleaños. Finalmente, asegura que "es imposible freír patatas y huevos para tantos. Así que la patata se hierve con la piel y luego cada uno se la pela en su plato y los huevos casi siempre son revueltos".