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Nuevo calendario

Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año

El colectivo valora la "herramienta legal" pero señala que las altas temperaturas de la época estival ponen en riesgo a los perros y hacen "inviable" alargar la temporada

El Govern anuncia nuevas ayudas al colectivo para avanzar en la reducción de ejemplares ante el brote de peste porcina

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Catalunya eleva a 22 las denuncias por saltarse las restricciones de la peste porcina en Collserola

Un cazador apunta a un jabalí, durante una batida en un coto privado del Gironès.

Un cazador apunta a un jabalí, durante una batida en un coto privado del Gironès. / Manu Mitru

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
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El Govern oficializó apenas hace una semana la suspensión de la veda del jabalí para permitir su caza durante todo el año en Catalunya. Sin embargo, los cazadores advierten de que la autorización permanente no se traducirá en capturas masivas durante los meses de verano. La medida, avanzada por EL PERIÓDICO el pasado febrero, llegó en un contexto de preocupación por la peste porcina africana en el entorno de Collserola y también impulsada por las reclamaciones de agricultores y ganaderos, que aseguran sufrir daños en sus explotaciones.

La idea de la Generalitat, con la flexibilización, es dar más margen de actuación sobre el terreno y evitar que cada intervención se deba tramitar con una autorización excepcional. Aun así, los cazadores dan por hecho que no saldrán a realizar batidas de forma generalizada durante la época más calurosa del año. "La medida no nos parece mal porque da seguridad jurídica y simplifica trámites, pero no implica que vayamos a cazar más", resume Joaquín Zarzoso, presidente de la Federació Catalana de Caça, en conversación con este diario.

"La medida no nos parece mal porque da seguridad jurídica y simplifica trámites, pero no implica que vayamos a cazar más"

Joaquín Zarzoso, presidente de la Federació Catalana de Caça

Barcelona, 04/12/2025. Sociedad. Batida de caza de jabalí en un coto privado del Gironès. Peste porcina africana, jabalí, caza, mundo rural, PPA. AUTOR: MANU MITRU

Un cazador, durante una batida de jabalí, en un coto de Girona. / Manu Mitru

Según explica, hasta ahora ya existía la posibilidad de hacer salidas puntuales en junio mediante autorizaciones preventivas cuando un propietario acreditaba daños en sus cultivos. Eran actuaciones concretas y cortas, normalmente a primera hora de la mañana, y planteadas como "una ayuda al payés". Este tipo de operaciones, que ahora se podrán abordar sin necesidad de trámites burocráticos, no suponen, de facto, una prolongación ordinaria de la temporada.

Golpes de calor

El objetivo administrativo, añade Zarzoso, puede ser "comprensible", pero no altera la realidad del día a día de las 'colles', que descartan salir de forma habitual en verano. El principal obstáculo, durante estos meses, es el calor. "Las batidas dependen los perros y las altas temperaturas convierten estas salidas en un riesgo", afirma el cazador.

"La mayoría de compañeros no van a salir, ¿quién va a sacar a los perros con las elevadas temperaturas?"

"La mayoría de compañeros no van a salir, ¿quién va a sacar a los perros con las elevadas temperaturas?", añade. El calor aumenta la posibilidad de golpes de calor en los animales, que no aguantan igual una jornada de caza en pleno verano que durante la temporada habitual. "Puntualmente, puedes sacar a dos o tres perros jóvenes para ayudar a un agricultor o ganadero a primera hora, pero poco más", esgrime.

De hecho, ya hace semanas que el número de salidas, fuera del área de afectación de la peste porcina, se ha reducido considerablemente. El pasado fin de semana, por ejemplo, en toda Catalunya, se llevaron a cabo únicamente siete batidas con perros.

Aumento del coste económico

El presidente de la Federació Catalana de Caça subraya que ampliar la temporada también implica más costes para las sociedades de cazadores. "A nosotros no nos interesa salir a cazar más porque somos entidades sin ánimo de lucro", señala. "Cada salida implica desplazamientos, organización, perros, seguros y posibles gastos veterinarios que se disparan", expone. "Además, durante esta época muchas hembras tienen crías, lo que puede hacerlas más agresivas hacia los perros", detalla para ejemplificar cómo aumentan los costes asociados al cuidado de los animales.

Los cazadores, que no reniegan de la medida anunciada por el Govern, diferencian entre disponer de una "herramienta legal" para actuar ante un daño concreto y convertir el verano en una temporada real de caza, algo "inviable". A las salidas excepcionales para reducir poblaciones en lugares puntuales, se añaden las hipotéticas capturas a través del método del aguardos diurno, una posibilidad que no implica perros pero que también suele ser más bien anecdótica.

"Cada salida implica desplazamientos, organización, perros, seguros y posibles gastos veterinarios que se disparan"

Zarzoso insiste en que la caza del jabalí funciona a partir de una "base voluntaria" y que no puede exigirse asumir más jornadas, más riesgos y más gastos sin contrapartidas solo porque el calendario quede abierto todo el año y deja claro que el nuevo calendario consiste en un marco legal más amable. No obstante, alerta de que no se pueden poner grandes expectativas sobre el número de ejemplares abatidos en verano.

Noticias relacionadas y más

Durante la nueva reunión de la Taula Estratègica dels Conflictes del Senglar celebrada este jueves, que ha servido para hacer seguimiento de la gestión de la especie, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentación ha anunciado nuevas ayudas para los cazadores. En concreto, se refuerza el dispositivo de control en la zona afectada por la peste porcina africana y se incrementa el presupuesto de 1,4 a 5,2 millones de euros y, al mismo tiempo, se destinan 250.000 euros a la Federació Catalana de Caça.

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