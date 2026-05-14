Carme Noguera, la mujer más longeva de España a los 111 años: "Lo que más me gustaba era ir a tomar una cervecita y fumarnos unos cigarrillos con mis compañeras"

El Museo del Agua y el Téxtil ha acogido hoy la comida de homenaje a las personas centenarias de Manresa. Durante el acto, al que han asistido más de 170 personas, mayoritariamente gente mayor, se ha entregado un ramo de flores a las 13 mujeres y a los 2 hombres centenarios que han participado. En la capital del Bages, sin embargo, viven más de 60 vecinos de más de 100 años. Al encuentro también ha acudido, llegada desde Taradell, Carme Noguera, la mujer más anciana del Estado, con 111 años. Después de la comida, los asistentes han podido disfrutar de una sesión de bingo musical. Este homenaje se enmarca en los actos de sensibilización contra el edadismo impulsados por el Ayuntamiento.

A las doce y media del mediodía han empezado a llegar al Museo del Agua y el Téxtil los abuelos y abuelas junto con sus acompañantes. Antes de la comida, sin embargo, Carme Carrió, presidenta de la Associació de Veïns de les Escodines y autora del libro Converses amb dones centenàries. Un retrat de la longevitat (2024), ha mantenido una breve conversación con Carme Noguera, con quien estableció una relación de amistad durante la elaboración de la obra.

Una de las primeras enfermeras

“Hace dos años que tengo la suerte, junto con Dolors Estrada —que hoy ha leído un poema durante el acto—, de ser amiga de Carme Noguera, una mujer con una trayectoria larga y maravillosa”, ha explicado Carrió, que también ha repasado algunos episodios de la vida de la centenaria. Nacida en Olot el 22 de agosto de 1914, Noguera “fue una de las primeras enfermeras formadas en la Escola d’Infermeres de la Generalitat”.

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, saludando a Carme Noguera / Mireia Arso

Después de trabajar durante un tiempo en el Hospital Clínic, volvió a Olot y, posteriormente, se trasladó a Vic con su marido, con quien tuvo tres hijos. Actualmente vive en Taradell con su hija, Dolors Solà.

Carrió también ha recordado algunas anécdotas compartidas con Noguera: “Carme me decía: ‘Lo que más me gustaba era ir con mis compañeras a tomar una cervecita y fumarnos unos cigarrillos’”. La propia Noguera ha explicado que estuvo a punto de marcharse a Estados Unidos para continuar su formación, pero finalmente la reclamaron desde Olot para que empezara a trabajar en el CAP.

Durante la conversación se ha destacado su labor como pareja lingüística de personas recién llegadas entre los 95 y los 100 años. “Me gusta aprender y, si puedo enseñar, también me gusta hacerlo”, ha afirmado. Actualmente participa un día a la semana en un coro. Otra de sus grandes pasiones había sido la lectura, una actividad que ha tenido que dejar debido a la pérdida de visión. Por ello, varias personas voluntarias visitan su casa para leerle libros.

Esencial mantenerse activa

Para cerrar la conversación, Noguera ha asegurado que, para vivir muchos años y disfrutar de una vejez tranquila, es esencial mantenerse activa: “Si no tenéis ganas de estudiar y de hacer cosas, ni lo intentéis”.

Después de la lectura de un poema a cargo de Dolors Estrada, se ha proyectado un vídeo con pequeñas entrevistas a personas centenarias de Manresa. En esta recopilación de testimonios se ha puesto de manifiesto la vitalidad que muchas de ellas conservan, la sencillez con la que afrontan la vida, el valor de las pequeñas cosas y, sobre todo, la importancia de cuidar y querer a las personas más cercanas.

Además de la presencia de los abuelos y abuelas homenajeados y de sus familiares, a la comida también han asistido el alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; la concejala de Derechos Sociales y Personas Mayores, Mariona Homs Alsina, y varios representantes de las entidades de personas mayores de la ciudad.

“Llegar a los 100 años es un ejemplo de fuerza, resiliencia y sabiduría”

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha sido el encargado de abrir el encuentro con un discurso institucional. “Me hace mucha ilusión porque es la primera vez que hacemos un homenaje como es debido a nuestras personas mayores”, ha afirmado al inicio de su intervención.

Aloy ha destacado que este acto “es una oportunidad para celebrar la vida” y “para reconocer vuestra trayectoria, experiencia y compromiso con la sociedad”. El alcalde también ha puesto en valor todo lo que han vivido las personas centenarias a lo largo de su vida: “Tener cien años o más significa haber pasado por una república, un golpe de Estado, una guerra civil, una dictadura de cuarenta años y, afortunadamente, también cincuenta años de democracia. Vosotros habéis contribuido enormemente a construir un país democrático”.

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Por este motivo, ha remarcado que la jornada estaba dedicada plenamente a los homenajeados: “Hoy es un día para agradeceros vuestra contribución a la sociedad y a la ciudad”. “Habéis pasado momentos muy difíciles, pero también habéis sacado adelante familias”, ha señalado Aloy, que ha añadido que “cuidaros, respetaros, escucharos y agradeceros todo lo que habéis hecho es un deber”. El alcalde ha cerrado su discurso asegurando que “llegar a los 100 años es un ejemplo de fuerza, resiliencia y sabiduría acumulada a lo largo de una vida llena de experiencias”.