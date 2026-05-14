Las bajas no cubiertas de profesores inquietan a las familias y a las escuelas: "Si pasa a final de curso o en segundo de Bachillerato es trágico"

Una de cada cinco bajas de docentes se quedan sin cubrir cada año en Catalunya: 5.400 de media por curso; y el curso pasado hubo 858 bajas docentes sin sustituto durante 29 días o más, mientras que el curso 2020-2021, aún bajo pandemia, fueron poco más de 300. Un problema que los institutos llevan años denunciando pero al que ahora EL PERIÓDICO pone cifras con datos oficiales obtenidos a partir de una petición al portal de transparencia.

Pero, ¿qué consecuencias tiene la falta de docentes, fenómeno de impacto mundial, a pie de aula al margen de "perder temario", que también? Desde los institutos desgranan el impacto de la falta cronificada de profesionales en los centros, que van desde la desigualdad entre grupos -algunas clases quedan más afectadas que otras según el profesor ausente y la capacidad del centro para reorganizarse- hasta un aumento de la brecha entre el alumnado más autónomo -que puede ir avanzando con apuntes, deberes y tutoriales- y el alumnado con más necesidades, que sin una presencia cercana de un referente se pierde y es incapaz de aprovechar las muchas horas muertas que deja el docente ausente.

La afectación, explican desde las aulas, impacta también en el profesorado que tiene que repartirse las sustituciones, una sobrecarga de trabajo, lo que genera más estrés y desgaste y obliga a soluciones temporales que pueden ir de repartir alumnos, fusionar grupos o usar profesorado no especialista, con lo que eso conlleva.

Desde la aFFac apuntan a la necesidad de analizar el motivo de estas bajas: "Así, quizás podríamos introducir mecanismos correctores en el sistema", indican haciendo referencia a las bajas por salud mental

"Depende del curso, de la materia y del momento del año, es devastador. Tú ya sabes que si te falla el profesor de Matemáticas, Catalán o clásicas, lo tienes crudo para tener un sustituto rápido; y si eso pasa en mayo en segundo de Bachillerato, con las PAU a la vuelta de la esquina es trágico", apunta Miquel Carceller, jefe de estudios del instituto El Joncar de Barcelona, quien señala que este curso 25-26 la situación ha mejorado con los nombramientos diarios (antes se hacían solo dos días a la semana).

El problema -uno de ellos- es que las bajas solo se cubren si son mínimo de ocho días. Las de menos, no se cubren, nunca, y la materia que se avanza durante esos días dependen de la voluntad y la salud del docente de baja (que pueda dejar preparado material). A veces la bajas son de cinco días, revisables. A los cinco días es otra baja de otros cinco días, y al final son 10 días sin cubrir.

El reto de cuidar la salud mental del docente

A ojos de Lidón Gasull, directora de la Affac, las dificultades para cubrir bajas docentes nos tendría que hacer repensar dos cosas. Primero, asegura, tendríamos que poder ver el motivo de estas bajas. "Así, quizás podríamos introducir mecanismos correctores en el sistema", indica haciendo referencia a las bajas relacionadas con cuestiones de salud mental (los docentes, junto a los sanitarios, son los sectores profesionales que concentran más bajas por esta cuestión). Es decir, ir al fondo de la cuestión, mirar qué provoca ese malestar, estrés y angustia en los docentes y actuar para que esas situaciones no se produzcan (y reducir así esas bajas).

"Se trata de situar a los profesores en otro sitio; dar prestigio y, quizá, paralelamente, poner mecanismos de acceso. Cuando uno sabe que tiene que pasar unos filtros entiende la importancia de lo que va a hacer" Lidón Gasull — Directora de aFFac

El segundo elemento apuntado por Gasull es la falta de capacidad del sistema educativo para atraer personal. "Ante esto, lo que han hecho gobiernos anteriores ha sido flexibilizar los filtros de entrada, incluso quitando la obligación del máster en secundaria, permitiendo dar clases sin él", apunta la directora del aFFac. A juzgar por los datos, "no parece que eso esté ayudando a atraer a profesionales, y nos estamos quedando sin mecanismos de filtraje", advierte convencida de que el camino debe ser "empezar a repensar por qué el sistema educativo no es capaz de atraer a profesionales". "Eso está muy conectado a las reivindicaciones", prosigue. Es decir, la falta de retribución y de reconocimiento.

"Es necesario dignificar y poner en valor el trabajo educativo, aquí tenemos mucho recorrido", señala la portavoz de las familias, quien apuesta por la necesidad de reconocer la tarea docente. "Se trata de situar a los profesores en otro sitio; dar prestigio y, quizá, paralelamente, poner mecanismos de acceso. Cuando uno sabe que tiene que pasar unos filtros entiende la importancia de lo que va a hacer. No paramos de decir que el sistema educativo ha cambiado, pero no tenemos definido en ningún lado qué necesitan los nuevos docentes", zanja Gasull, convencida de que la calidad docente es un pilar fundamental para un sistema educativo de calidad. "El problema no es solo nos faltan profes, es mucho más profundo", concluye.