Abogados Cristianos pide sancionar a la doctora responsable de la eutanasia de Noelia por “graves conflictos de intereses”

Pese a que Noelia Castillo falleció a finales de marzo tras serle aplicada la eutanasia, Abogados Cristianos sigue manteniendo viva las reclamaciones en entorno a ella. La organización cristiana ha pedido la nulidad del procedimiento, pese a que es irreversible, en varias denuncias administrativas ante la Inspección Sanitaria de Cataluña, el Colegio de Médicos de Barcelona, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT) y el Consorcio Sanitario implicado.

Además, reclama la apertura de expedientes disciplinarios y sancionadores, la suspensión cautelar de la doctora implicada en el caso a la que acusa de "graves conflictos de intereses". La entidad quiere impedir que la médica vuelva a intervenir en futuros procedimientos de eutanasia y la revisión completa del expediente que autorizó la muerte de Noelia.

Abogados Cristianos considera que esta profesional sanitaria incurrió en múltiples incompatibilidades prohibidas por la Ley de Eutanasia y por los protocolos nacionales de trasplantes. En concreto, afirman que la doctora participó primero como miembro del Comité de Ética Asistencial que evaluó el caso de Noelia antes de que se iniciara formalmente el procedimiento de eutanasia. Posteriormente, asumió el papel de médico responsable dentro del mismo proceso.

La entidad señala que la denunciada ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes del hospital mientras tramitaba la eutanasia de la joven. Abogados Cristianos recuerda que el Protocolo Nacional de Donación de Órganos tras la Eutanasia prohíbe expresamente que los profesionales vinculados a trasplantes participen en decisiones relacionadas con la prestación eutanásica.

Además, aseguran que la propia médico dejó anotada de su puño y letra en la solicitud de eutanasia la voluntad de la paciente de “ser donante de órganos y tejidos en el centro de referencia”. Por eso, en sus denuncias la entidad considera especialmente grave que todos estos roles incompatibles recayeran sobre una misma persona y cuestionan su idoneidad profesional al tratarse de una especialista en Medicina Intensiva, "sin relación clínica previa con la paciente y sin especialización en las patologías psiquiátricas que presentaba la joven".

Abogados Cristianos recuerda que la dupla designada inicialmente por la Comisión de Garantía emitió un informe desfavorable a la eutanasia al considerar que el caso de Noelia no encajaba en los supuestos previstos por la ley.

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La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “Noelia no murió en un procedimiento garantista, sino en un sistema lleno de incompatibilidades, intereses cruzados y personas que jamás debieron intervenir en su caso. Vamos a destapar una a una todas las irregularidades hasta que los responsables respondan ante la Justicia y ante toda la sociedad”.