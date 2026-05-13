Van a tasar un piso del barrio de Pedret de Girona antes de venderlo y encuentran a tres okupas.

Sorpresa en el barrio de Pedret de Girona. Una visita para tasar un piso antes de formalizar su venta acabó este martes por la mañana con el descubrimiento de tres okupas en el interior del inmueble y con la intervención de los Mossos d’Esquadra, que los hicieron salir del piso "en caliente" después de hablar con ellos.

Los hechos ocurrieron hacia las once de la mañana en una vivienda de la calle de Palafrugell, en Pedret. Hasta el piso se habían desplazado el actual propietario, una persona interesada en comprar el inmueble y una tasadora, que debía hacer la valoración de la vivienda en el marco de los trámites previos a la compraventa.

Según explica la propiedad, al llegar al rellano ya sospecharon que podía haber alguien dentro porque vieron una alfombra en la entrada del domicilio. Cuando llamaron a la puerta, les abrieron tres personas que, según la misma versión, les dijeron que no pensaban marcharse y que habían pagado 2.000 euros para obtener la llave del piso.

Ante esta situación, los propietarios alertaron al 112 y hasta el lugar se desplazaron los Mossos d’Esquadra. Los agentes de la comisaría de Girona hablaron con los ocupantes para intentar convencerlos de que abandonaran la vivienda. En un momento de la intervención, también subió hasta el piso un conocido de los okupas, que habría insistido en que no se marcharían. Finalmente, sin embargo, según la propiedad, los tres ocupantes recogieron sus pertenencias y salieron del piso.

Los Mossos d’Esquadra confirman que identificaron a las tres personas y que, posteriormente, estas se marcharon del inmueble.

Según fuentes conocedoras de este tipo de casos, el pago de dinero a cambio de llaves de viviendas ocupadas es una práctica que se ha detectado en otras ocupaciones y que a menudo se atribuye a tramas que se lucran facilitando el acceso a pisos vacíos. En este caso, la propiedad asegura que los ocupantes les dijeron que habían pagado 2.000 euros para obtener la llave del piso y se sentían engañados, un extremo que no ha sido confirmado por los Mossos.

"Hace una semana no estaba ocupado"

La intervención policial y el desenlace final fueron recibidos con alivio por los propietarios, que temían que la ocupación del piso pudiera alargarse. Aseguran que no esperaban encontrarse con una situación así, especialmente porque habían estado en la vivienda hacía una semana y, según afirman, entonces no estaba ocupada.

El piso había estado alquilado durante un tiempo y ahora los propietarios habían acordado su venta. Precisamente, la visita de este martes formaba parte de los trámites previos antes de firmar la operación ante notario. La tasadora debía valorar el inmueble antes de cerrar la compraventa.

La propiedad también asegura que les informaron de que los tres ocupantes podrían formar parte del grupo de personas que habían vivido ilegalmente en el bloque de pisos de la ronda Ferran Puig, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por los Mossos.

La vivienda pertenece desde hace más de 20 años a los mismos propietarios. Después del susto, han decidido instalar una alarma y una puerta antiokupas para evitar que se pueda repetir una situación similar.

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Cabe recordar que el año pasado la Audiencia de Girona avaló el desalojo exprés, sin autorización judicial previa, en ocupaciones ilegales cometidas en las últimas 24 horas, en virtud de un acuerdo alcanzado por los magistrados de las secciones penales. Según este criterio, los agentes actuantes deben levantar un acta de comprobación de los daños, que se incorpora al atestado policial, y remitirlo al juzgado de guardia junto con la citación de los ocupantes, con el objetivo de agilizar tanto la expulsión como la tramitación judicial y la resolución del caso en el menor tiempo posible.