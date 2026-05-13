¿Dónde puedo comprobar los resultados de los sorteos 'Dupla', el nuevo juego de la ONCE?

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) realizó un total de 2.800 contratos para vendedores con discapacidad y repartió más de 1.640 millones de euros en toda España en 2025. Estos datos son la carta de presentación del nuevo juego de la ONCE que pretende superar estas cifras.

El nuevo juego 'Dupla' se estrenó el lunes y "mantiene el carácter social y comercial de la Organización". La ONCE "quiere seguir manteniendo su inversión social y llevar más ilusión a la ciudadanía en forma de premios", explica el grupo.

"Dos momentos de emoción"

ONCE presenta este sorteo con "dos momentos de emoción": el juego consiste en elegir uno o varios números entre el 1 y el 15. Con cada número el comprador descubre la cantidad que puede ganar, que se asigna por el sistema en el momento de la compra de forma aleatoria. Después de cada sorteo, se extrae un único número ganador que ganará el premio asignado a ese número. Además, el número anterior y posterior al ganador obtienen un reintegro premio de un euro.

La organización especifica que con un solo número se puede jugar hasta 15 sorteos consecutivos, pero con varios números solo se puede participar en un sorteo a la vez. El importe de cada combinación de la 'Dupla' por número y sorteo es de un euro.

Resultados de hoy y cómo comprobarlos

El juego celebra cinco sorteos diarios con estos premios:

Sorteo 1 : A las 10 horas, pudiendo comprar la combinación hasta las 9.40 horas. La recompensa es de 500 euros.

: A las 10 horas, pudiendo comprar la combinación hasta las 9.40 horas. La recompensa es de 500 euros. Sorteo 2 : A las 12 horas, pudiendo comprar la combinación hasta las 11.40 horas. La recompensa es de 100 euros.

: A las 12 horas, pudiendo comprar la combinación hasta las 11.40 horas. La recompensa es de 100 euros. Sorteo 3 : A las 14 horas, pudiendo comprar la combinación hasta las 13.40 horas. La recompensa es de 50 euros.

: A las 14 horas, pudiendo comprar la combinación hasta las 13.40 horas. La recompensa es de 50 euros. Sorteo 4 : A las 17 horas, pudiendo comprar la combinación hasta las 16.40 horas. La recompensa es de 25 euros.

: A las 17 horas, pudiendo comprar la combinación hasta las 16.40 horas. La recompensa es de 25 euros. Sorteo 5: A las 21:15 horas, pudiendo comprar la combinación hasta las 20.45 horas. La recompensa es de 20 euros.

Los resultados de los sorteos se pueden comprobar en la página web oficial de 'Resultados de Dupla', la aplicación de JuegosONCE o Mi Vendedor ONCE o en puntos de venta autorizados. La organización también informará al usuario sobre el resultado de su compra a través de un correo electrónico si la combinación se ha adquirido a través de Internet.

Los resultados de hoy día 12 son, por ahora, el número 15 en el Sorteo 1 y el número 06 en el Sorteo 2.

Las combinaciones de la 'Dupla' se pueden adquirir en la página oficial de venta de lotería de la ONCE o en cualquier punto de venta de la organización.

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Fuentes