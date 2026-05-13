La Policía Nacional trata de identificar a las personas que golpearon a un ladrón en Alicante

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de identificar a las personas que agredieron a un joven marroquí de 24 años que intentó robar dos motos a sus conductores en un semáforo el pasado lunes en Alicante. La escena fue grabada por un vecino que también anima a uno de los implicados a seguir pegando al ladrón «hasta que lo mates».

El vídeo de estos hechos se ha hecho viral y los comentarios ciudadanos en redes sociales sobre lo ocurrido oscilan entre los que defienden que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano, una gran mayoría, y los que consideran que los ciudadanos que redujeron al ladrón se excedieron con los golpes.

La investigación policial también trata de determinar la identidad del vecino que grabó el vídeo para dar cuenta de todo ello al juzgado de guardia de Alicante, por si considera que alguno de ellos ha cometido algún tipo de infracción penal, especialmente uno de los ciudadanos que le propinó varios puñetazos en la cabeza tras tirarlo al suelo cuando trataba de huir.

Agente herido

El presunto ladrón, un joven marroquí de 24 años, se enfrentó también a la Policía Nacional cuando iba a ser detenido e hirió a uno de los agentes al ofrecer una gran resistencia. Asimismo, desde su reclusión en los calabozos de la Comisaría Provincial ha estado causando problemas y cuando ha sido trasladado este martes por la mañana para realizarle la correspondiente reseña en Policía Científica ha tratado de oponerse y ha intentado morder a dos agentes.

El joven, que tras su arresto también rechazó ser trasladado a un centro sanitario, pasará a disposición judicial una vez concluyan las diligencias.

Los hechos, como ya publicó ayer este diario, sucedieron sobre las tres y media de la tarde en un semáforo situado al final de la avenida Conde de Vallellano y principio de la avenida de Villajoyosa, al final de la playa del Postiguet y junto al scalextric de Alicante. El ladrón intentó primero robar una motocicleta después de empujar a su conductor y golpearle en la cara para subirse él. No obstante, no logró huir y optó por tirar a una mujer que iba en otra moto.

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Tampoco pudo robarla y trató de huir a la carrera. Fue perseguido por un ciudadano que logró derribarlo y una vez en el suelo le estuvo dando puñetazos en la cara, al mismo tiempo que una mujer le increpaba y daba patadas. Otro ciudadano medió y logró parar la agresión al ladrón, que fue detenido poco después.