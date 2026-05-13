Los nuevos servicios de bus entre Berga y Barcelona arrancan mañana

Los nuevos servicios de bus entre Berga y Barcelona ya tienen fecha oficial de arranque. Será a partir de mañana, 14 de mayo, cuando se incluirán parte de las nuevas frecuencias prometidas en las reuniones mantenidas en los últimos meses entre el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Alsa, el Consell Comarcal del Berguedà y la representación de los usuarios. La implementación se divide en tres fases, que se completarán los días 1 y 22 de junio respectivamente.

La directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, ha dado los detalles de este refuerzo incluido dentro del segundo Plan de Choque para la mejora de la red de buses interurbanos de este año. La operación consiste en incorporar nuevas expediciones directas, que son la principal demanda de los viajeros habituales, así como algunas semidirectas, tanto en sentido Barcelona como de vuelta hacia la capital bergadana. De cara a junio, esta ampliación también incluye trayectos en días festivos, los fines de semana y hacia Manresa.

De momento, se han dado los detalles concretos de las frecuencias que se ponen en marcha a partir de mañana. En este caso, habrá cuatro nuevas expediciones en dirección Barcelona, de lunes a viernes: a las 06.00, las 07.00 y las 18.00 horas serán directas; y una semidirecta a las 19.00 horas. Asimismo, a las 10.50 horas, se incluye un viaje a la capital catalana, con parada en todos los núcleos de la línea. De Barcelona hacia Berga, se suman tres: dos directas, a las 15.15 y las 16.15 horas; y una a las 10.15 horas semidirecta. Finalmente, la primera fase de la reestructuración incorpora parada en Sallent en la expedición de las 06.45 horas procedente de la Seu d’Urgell, y en el mismo servicio de vuelta a las 13.30 horas.

Por otra parte, el refuerzo previsto a partir del 1 de junio incluirá seis nuevas expediciones de ida y vuelta entre Berga y Barcelona entre semana, y una más los domingos y festivos; también cuatro expediciones, en ambos sentidos, entre Berga y Manresa. En última instancia, a partir del 22 de junio se culminará el incremento de servicios con cinco salidas hacia Barcelona y seis de vuelta, algunas de ellas también en fines de semana. Además, durante la misma comparecencia también se ha hecho referencia a las mejoras del corredor Solsona - Cardona - Manresa.

Noticias relacionadas

Todo ello tendrá un coste de 900.000 euros anuales, con una financiación procedente de los recursos asignados al Plan de Choque, que se ha dotado con un total de 21,5 millones de euros.