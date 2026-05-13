Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Florentino PérezCopagoNorovirusTania DorisSeguridad NacionalEnrique RiquelmeHuelga profesoresTardeoHantavirusInterinosMarmitakoOsmantoLince
instagramlinkedin

Niubó admite que el contexto para desplegar mossos en las escuelas no ha sido era "el más adecuado"

La consellera apunta a que este tipo de proyectos se dan a conocer más tarde

Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

La consellera Esther Niubó.

La consellera Esther Niubó. / Jordi Otix

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha admitido este miércoles que el contexto para impulsar la prueba piloto para desplegar mossos en los centros educativos "no era el más bueno" por su coincidencia con las reivindicaciones docentes y porque este tipo de proyectos se dan a conocer más tarde.

En una entrevista en 2Cat recogida por EFE, ha explicado que el Govern suele poner en conocimiento público las pruebas de concepto que lleva a cabo "cuando ya se ha hecho una evaluación" y no antes, como ocurrió en esta ocasión, lo que fue criticado por los sindicatos convocantes de las huelgas y por la oposición en el Parlament.

Infiltración

"Probablemente la oportunidad no es la más buena", ha destacado Niubó, coincidiendo con las declaraciones que el pasado 6 de mayo sostuvo la consellera de Interior, Núria Parlon, en las que defendió que "no era el mejor momento" para llevar a cabo esta iniciativa.

Preguntada sobre la infiltración policial que tuvo lugar la semana pasada en una asamblea docente en Barcelona, confirmada y por la que este miércoles por la tarde dará explicaciones Interior, ha reiterado su "respeto" hacia los Mossos d'Esquadra y su dirección general al estar "convencida de que se hizo con criterios profesionales".

Noticias relacionadas y más

Sobre la Mesa Sectorial de Educación que tendrá lugar este jueves con los sindicatos -CC.OO. y UGT, firmantes del acuerdo educativo, y los convocantes de las huelgas-, ha avanzado que habrá "alguna propuesta nueva" en materia de la educación inclusiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El paciente español contagiado por hantavirus empieza a tener síntomas: febrícula y dificultades respiratorias
  2. Catalunya registra un violento temporal con tormenta, granizo y acumulaciones de más de 50 litros por metro cuadrado
  3. Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
  4. Judit Argüera, maestra diagnosticada con autismo: 'Los niños están preparados. ¿Lo está la comunidad educativa?, ¿lo están los padres?
  5. Arden 15 vehículos en el Eixample de Barcelona en una noche: la policía busca a un pirómano
  6. Catalunya activa la alerta de su plan frente a inundaciones y eleva los avisos por intensidad de lluvias para la tarde del martes
  7. Una tecnología experimental permite 'subir el volumen' de una conversación en concreto para distinguir su sonido en entornos ruidosos
  8. Pasarelas sobre el vacío y aguas turquesas: la ruta en Catalunya que compite con el Caminito del Rey

El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos admite haber matado y emparedado a otra

El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos admite haber matado y emparedado a otra

Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero y la sospecha de un brote de norovirus

Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero y la sospecha de un brote de norovirus

Detenida una persona por estafar a 13 ancianos con la técnica de la "urgencia hospitalaria": "No llores, hijo"

Detenida una persona por estafar a 13 ancianos con la técnica de la "urgencia hospitalaria": "No llores, hijo"

Bruselas quiere prohibir las terapias de conversión dirigidas al colectivo LGTBIQ+

Bruselas quiere prohibir las terapias de conversión dirigidas al colectivo LGTBIQ+

Directo hantavirus | El paciente español, que recibe apoyo de oxígeno, "mejora ligeramente"

Directo hantavirus | El paciente español, que recibe apoyo de oxígeno, "mejora ligeramente"

El paciente español contagiado de hantavirus recibe apoyo de oxígeno: "Sigue con síntomas pero está estabilizado"

El paciente español contagiado de hantavirus recibe apoyo de oxígeno: "Sigue con síntomas pero está estabilizado"

El Hospital Sant Joan de Reus recibe la acreditación 'Cancer Center', un sello europeo de excelencia oncológica

El Hospital Sant Joan de Reus recibe la acreditación 'Cancer Center', un sello europeo de excelencia oncológica

Niubó admite que el contexto para desplegar mossos en las escuelas no ha sido era "el más adecuado"

Niubó admite que el contexto para desplegar mossos en las escuelas no ha sido era "el más adecuado"