Niubó admite que el contexto para desplegar mossos en las escuelas no ha sido era "el más adecuado"

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha admitido este miércoles que el contexto para impulsar la prueba piloto para desplegar mossos en los centros educativos "no era el más bueno" por su coincidencia con las reivindicaciones docentes y porque este tipo de proyectos se dan a conocer más tarde.

En una entrevista en 2Cat recogida por EFE, ha explicado que el Govern suele poner en conocimiento público las pruebas de concepto que lleva a cabo "cuando ya se ha hecho una evaluación" y no antes, como ocurrió en esta ocasión, lo que fue criticado por los sindicatos convocantes de las huelgas y por la oposición en el Parlament.

Infiltración

"Probablemente la oportunidad no es la más buena", ha destacado Niubó, coincidiendo con las declaraciones que el pasado 6 de mayo sostuvo la consellera de Interior, Núria Parlon, en las que defendió que "no era el mejor momento" para llevar a cabo esta iniciativa.

Preguntada sobre la infiltración policial que tuvo lugar la semana pasada en una asamblea docente en Barcelona, confirmada y por la que este miércoles por la tarde dará explicaciones Interior, ha reiterado su "respeto" hacia los Mossos d'Esquadra y su dirección general al estar "convencida de que se hizo con criterios profesionales".

Sobre la Mesa Sectorial de Educación que tendrá lugar este jueves con los sindicatos -CC.OO. y UGT, firmantes del acuerdo educativo, y los convocantes de las huelgas-, ha avanzado que habrá "alguna propuesta nueva" en materia de la educación inclusiva.