Una mochila escondida en el Empordà: un enigma que se reactiva desde Ecuador 30 años después

La historia de Víctor, un ciudadano ecuatoriano que viajó a Europa en 1996 para descubrir sus raíces y pasó por el Empordà, sigue dejando enigmas 30 años después. El hallazgo de su mochila de viaje se produjo hace poco más de tres años, cuando miembros de la entidad excursionista Gas Mountain la localizaron dentro de un antiguo molino en Biure, donde llevaba décadas esperando a alguien.

La mochila dejada en un antiguo molino, en Biure. / GAS MOUNTAIN

Un misterio por resolver

Aquel objeto silencioso abrió una investigación inesperada sobre un viaje, una identidad y una desaparición llena de preguntas todavía sin respuesta. Entre las primeras personas que se interesaron por el caso estuvo el ingeniero jubilado de Figueres Joan Cos Joan. “Cuando vi publicada la noticia del hallazgo en las redes sociales de la asociación, pensé que detrás había alguna historia pendiente”, recuerda. “Y me puse a investigar”, añade.

Objetos dentro de una mochila

Dentro de la mochila había documentos, notas y pistas de un hombre extranjero que había pasado por la zona a mediados de los años noventa. Deteriorada por la humedad y el paso de los años, pero aún con su contenido intacto, también se encontraba la identidad de su propietario: Víctor Eugenio Villa Alvarado, un ecuatoriano de 36 años que el 18 de octubre de 1996 había escrito a mano un mensaje en el que decía que había venido a buscar sus raíces en España. Esperaba que respetaran aquel escondite temporal porque volvería a recoger su mochila. Después, nada más.

A partir de aquel momento, Cos comenzó una investigación casi artesanal. Artículos antiguos de prensa, cartas enviadas al extranjero, consultas a consulados, llamadas y correos electrónicos que a menudo quedaban sin respuesta. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar lentamente, aunque no del todo.

Carta escrita a mano del protagonista de la historia. / GAS MOUNTAIN

El hombre había llegado a Europa desde Sudamérica. Había pasado por París, donde se inscribió en un curso de francés en Saint-Malo. Después visitó centros budistas cerca de la capital francesa y más tarde en la zona de Niza. Finalmente, haciendo autostop, atravesó Francia hasta llegar a Catalunya. Un mapa encontrado entre sus pertenencias mostraba destinos marcados a mano: Barcelona, Sant Cugat y después se produjo el vacío.

Objectos personales de Víctor que esperan ser devueltos a la familia. / GAS MOUNTAIN

La mochila quedó abandonada en el molino y él nunca volvió a buscarla. Años más tarde, el consulado de su país confirmó a Joan Cos que aquel hombre había muerto quince años después de los hechos. Sin embargo, la información se detuvo ahí. Sin contacto con familiares, sin dirección, sin posibilidad oficial de devolver los objetos personales. “Solo queríamos hacer llegar sus cosas a la familia. Cerrar la historia”, dice. Cos envió cartas a posibles parientes en Estados Unidos, Francia y otros países. Ninguna obtuvo respuesta. Algunas ni siquiera fueron devueltas.

Tres décadas después del viaje de aquel hombre, la mochila ha vuelto a generar interés. Una nueva publicación en las redes sociales de Salines Bassegoda ha reactivado la memoria colectiva. “Gente que no conocía el caso lo ha descubierto por primera vez. Entre estas personas hay una mujer originaria de Terrades que actualmente vive en Ecuador y trabaja como profesora universitaria y arqueóloga. Desde allí, ha empezado a colaborar para intentar seguir el rastro familiar del viajero”, explica.

Una nueva etapa inesperada

El caso ha cruzado océanos sin moverse físicamente del lugar donde todo comenzó. “Quizá allí haya más posibilidades”, dice Cos. “Aquí ya habíamos llegado al límite de lo que podíamos hacer”. La posibilidad de que periodistas sudamericanos se interesen por la historia abre una nueva etapa inesperada.

Lo que comenzó como una curiosidad local podría convertirse en una investigación internacional sobre identidad, migración y memoria personal. Treinta años después, la mochila sigue allí, convertida en testigo de un viaje inacabado.