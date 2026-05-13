El mercado hotelero gira al gran lujo en València

El mercado hotelero valenciano está girando con fuerza hacia el turismo de lujo. Antes de 2028 se van a abrir siete hoteles de cinco estrellas que se sumarán a los ocho que ya están operando en el Cap i Casal. Fondos internacionales y promotores locales preparan la apertura de establecimientos de alta gama y gran lujo con 564 habitaciones que se sumarán a la oferta actual de 1.089 estancias, según revela un informe de Atlas Real Estate Analytics para la empresa de gestión de alojamientos Moontels.

En los próximos dos años València va a disponer de 1.500 plazas hoteleras nuevas sobre todo de segmento de cuatro y cinco estrellas. En concreto, más de un tercio serán de establecimientos de cinco estrellas.

Los siete hoteles de gran lujo estarán ubicados entre la zona centro y el distrito Marítimo. La ciudad ofrece actualmente poco más de un millar de habitaciones de cinco estrellas y todavía está lejos de las más de seis mil de Barcelona o las más de cinco mil de Madrid, pero los expertos inciden en que el crecimiento es imparable.

Los ocho hoteles de cinco estrellas abiertos en el Cap i Casal son: Las Arenas, Only You Valencia, Hospes Palau de la Mar, MYR Palacio Vallier, SH Valencia Palace, Caro Hotel Y Grand Hotel Centenari. El auge de los hoteles de lujo se debe a la demanda internacional con gran poder adquisitivo. El precio de este tipo de habitaciones ronda los 400 euros y alguno de los que llegan tendrá suites de 3.000 euros la noche en fin de semana.

En 2028 habrá 1.653 habitaciones de cinco estrellas en el Cap i Casal (un 51,7 % más). El último hotel de cinco estrellas abierto en València es el establecimiento Grand Hotel Centenari, que opera bajo la marca Autograph Collection. La enseña Autograph Collection representa a hoteles independientes de categoría de lujo dentro de la cartera de Marriott International.

Hotel Centenari en la plaza del Ayuntamiento de València. / Francisco Calabuig

The Bank, cinco estrellas gran lujo

La cadena valenciana MYR Hoteles prepara la apertura de un cinco estrellas gran lujo en el antiguo centro de datos de Banco de Valencia en Cardenal Benlloch. Es un edificio en esquina que se transformará en The Bank Hotel con 103 habitaciones (varias de ellas tipo suite) distribuidas en las seis plantas que componen el cuerpo central del inmueble.

El grupo madrileño Santos (que pertenece a la familia Santos Tejedor) prepara la apertura de dos establecimientos de cinco estrellas en el Cap i Casal que se sumarán al que ya opera con la marca Balneario Las Arenas. Uno de ellos tendrá 50 habitaciones y el segundo (cuya apertura está prevista para 2028) dispondrá de 170 junto a la plaza del Ayuntamiento y será un cinco estrellas gran lujo.

Junto al Mercado Central de València se trabaja en el hotel Tres Palacetes en los antiguos palacios de Exarchs. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de València concedió la licencia de obras a la mercantil valenciana Lova Tres para la rehabilitación para uso hotelero del conjunto de los palacios de Exarchs. Serán 105 habitaciones repartidas entre el hotel boutique de los palacios y su ampliación y un edificio de apartamentos turísticos.

Por otro lado, la empresa Hotel Palacio de Centelles trabaja en la inauguración de un establecimiento de lujo en el antiguo palacio de los condes de Oliva, uno de los edificios más singulares de la calle Caballeros. El establecimiento tendrá 46 habitaciones. El palacio fue construido alrededor del año 1449 (siglo XV) y es de estilo gótico valenciano. Sus primeros propietarios fueron los miembros de la familia Centelles, muy poderosa en aquella época.

Na Jordana

El sexto gran proyecto es el de un establecimiento de 5 estrellas gran lujo en el antiguo convento de San José y Santa Teresa (frente a donde Na Jordana planta la falla) y 44 habitaciones. El hotel lo promueve el mismo grupo que durante algunos años montó en parte de este espacio el área gastronómica y de ocio Convent Garden.

El empresario Antonio Calero, dueño del club de playa de la Marina de València, promueve en el paseo de Neptuno el establecimiento Gran Hotel del Puerto, que contará con 58 habitaciones tipo suite de 30 metros cuadrados.

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Hilton

A estos siete nuevos hoteles de cinco estrellas se sumará el que viene de la mano de la cadena estadounidense Hilton y que todavía no ha definido en qué categoría se va a sentar. La marca norteamericana tiene un acuerdo de franquicia con Alta Hospitality SL para abrir Cuber House Valencia con la marca Tapestry Collection by Hilton en el barrio del Cabanyal en València. El nuevo hotel de la insignia Hilton contará con 84 habitaciones.