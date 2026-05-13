La llegada de una masa de aire polar a España provocará una bajada de las temperaturas de entre 5 y 10 grados

La semana ha empezado con tormentas y, según apuntan los pronósticos, seguirá con frío. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de la llegada de una masa de aire polar procedente del norte de Europa que provocará un descenso de las temperaturas y valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo esperable para esta época. En algunos puntos, de hecho, se espera que en los próximos días se registren valores invernales más típicos del mes de marzo que de un primaveral mayo. Sobre todo entre el viernes y el sábado, cuando los termómetros alcanzarán su valor más bajo. Los modelos apuntan a que este fenómeno llegará acompañado de cierta inestabilidad atmosférica, con posibilidad de chubascos y tormentas intensas en el norte y el este peninsular.

Este miércoles se espera la llegada de una primera masa de aire del norte que provocará un ambiente fresco en buena parte de la península. Habrá cielos nubosos y lluvias en el Cantábrico y los Pirineos, con nevadas en montaña a partir de unos 1.800-2.000 metros. Además, el viento soplará con fuerza en el Valle del Ebro. Durante la tarde crecerán nubes de evolución en el centro y la mitad norte peninsular, dejando chubascos y tormentas en zonas del centro y del este, que podrán ser localmente fuertes en áreas montañosas y en el nordeste de Catalunya, especialmente en la zona del Empordà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado ya un aviso por intensidad de lluvias en la zona desde este miércoles hasta como mínimo el viernes ante la previsión de chubascos que podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de 30 minutos.

El jueves continuará el tiempo inestable, especialmente en el extremo norte peninsular, donde se esperan lluvias persistentes y nevadas en montaña. El viernes llegará un cambio aún más marcado con el paso de un frente de noroeste a sureste que introducirá una segunda masa de aire más fría sobre la Península y que, a su vez, provocará un descenso acusado de las temperaturas así como chubascos fuertes y persistentes en el Cantábrico, el norte de Catalunya y amplias zonas del norte y este peninsular. También volverá la nieve a cotas bajas para la época, alrededor de 1.300 metros en las montañas del norte, con un ambiente muy fresco.

Bajada de las temperaturas

Los modelos apuntan a que entre el viernes y el sábado los termómetros marcarán los valores más bajos de la semana y registrarán cifras entre 5 y 10 grados más bajas de lo esperable para esta época. Esto no significa de por sí que vaya a hacer un frío polar sino que, por lo general, las temperaturas serán más frías de lo normal para este periodo del año y, de hecho, serán más cercanas a lo esperable durante un mes de marzo que no a mediados de mayo. Los pronósticos apuntan a que Madrid rondará los 17 grados, Barcelona los 21 y Pamplona apenas alcanzará los 12. También se calcula que ciudades como Ávila podrían bajar hasta 1 grados y muchas localidades del interior norte amanecerán con 5 grados o menos.

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Entre el viernes y el sábado se esperan valores fríos para la época, mientras que de cara a la semana que viene todo apunta a que las temperaturas volverán a subir

A partir del domingo se espera una progresiva recuperación de las temperaturas, con un ambiente aún algo fresco para la época pero claramente más templado que en días anteriores, mientras las heladas quedarán prácticamente restringidas a los Pirineos. Además, las precipitaciones tenderán a concentrarse en el extremo norte, con algunos chubascos aislados en el norte y este peninsular, pero en general con menos intensidad y extensión que en jornadas previas, dando paso a un tiempo más estable en gran parte del país. La semana que viene podría volver el buen tiempo en España y volver a registrarse valores de hasta 30 grados en varios puntos del territorio.