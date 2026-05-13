Llorca se abre a negociar "todas" las peticiones de los docentes valencianos pero relega la subida salarial: "Atendamos lo importante"

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles que su gobierno está "dispuesto a atender todas las pretensiones" planteadas por los sindicatos educativos para poner fin a la huelga educativa, que ya acumula tres días en la Comunitat Valenciana con un alto seguimiento. Entre ellas ha incluido la reivindicación salarial, si bien la ha relegado a un segundo escalón de importancia acogiéndose a las propias palabras de estos colectivos. "Si de verdad lo menos importante son los salarios, atendamos lo importante", ha señalado el jefe del Consell ante la reunión que mantendrán mañana conselleria y sindicatos.

Llorca ha dicho haber escuchado a "todos los sindicatos" afirmar que el tema salarial "es lo menos importante para ellos". Así, pese a mostrarse abierto a hablar de las remuneraciones en la cita del este jueves, ha remarcado que "si de verdad lo menos importante para ellos son los salarios, atendamos lo que es muy importante, que es quitar la política de las aulas y que haya más criterio técnico".

El president ha afirmado que la única condición que pone el Consell en la negociación con los docentes sobre la huelga indefinida del profesorado que comenzó el lunes, y a los que la Conselleria de Educación ha convocado este jueves a una reunión, "es aplicar el sentido común". En declaraciones a los periodistas tras firmar un acuerdo sobre depuración de aguas, ha afirmado que la propuesta de la Generalitat ante este conflicto es "el diálogo, llegar a entendimientos, ser sensatos y tener sentido común", así como pensar que se está "hablado de la educación" y ésta "tiene que dejar la política a un lado".

GRAFCVA3822. VALENCIA, 13/05/2026.- Personal docente se concentra ante el Palau de la Generalitat durante este miércoles, tercera jornada de huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana. EFE/Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

"Todo encima de la mesa"

Ha asegurado que todas las reclamaciones trasladadas por los sindicatos docentes están dispuestos "a atenderlas y valorarlas", desde la reducción de burocracia y ratios, hasta el refuerzo para la educación especial o un plan de climatización para los centros escolares. "Está todo encima de la mesa, no escondemos nada", ha dicho, y ha indicado que también están dispuestos a hablar de los salarios del profesorado, al que la Conselleria hizo una oferta que los sindicatos rechazaron.

Sin embargo, ha dicho que lo primero, "si de verdad lo menos importante son los salarios", según han dicho los sindicatos, es atender "lo que ellos consideran, y nosotros también, muy importante, que es quitar la política de las aulas y centrarla en que haya más rigor técnico y profesional".

Ha afirmado que el Consell está a favor de reducir la burocracia. "Qué va a decir esta administración que está siendo ejemplar en la eliminación de burocracia a lo lago de esta legislatura", ha afirmado, y ha apuntado que también se trabaja en dotar de más servicios a la Educación Especial. "Estamos abiertos al diálogo de todos los puntos que han planteado para hablar e intentar llegar a un entendimiento. Yo lo que pido es sensatez y sentido común", ha manifestado.

Pide "sentido común" a los sindicatos

Pérez Llorca ha destacado que en la primera reunión que la Generalitat mantuvo con los sindicatos, el primer planteamiento que se hizo fue "garantizar la evaluación a los estudiantes de segundo de Bachillerato" y los sindicatos "se levantaron de la mesa". Ha señalado que después el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) les ha dado la razón porque iban, según ha defendido, "con sensatez y sentido común", y ha considerado que si todos lo tienen llegarán a acuerdos.

"Mañana se les ha citado una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar, somos el Gobierno del diálogo, somos el Gobierno del entendimiento. Lo demostramos todos los días. Ayer lo demostramos en Utiel, hoy lo demostramos aquí firmando un convenio, por lo tanto no hay condiciones, la condición es aplicar el sentido común", ha afirmado.

En plena negociación de los Presupuestos de 2026 y preguntado sobre de dónde saldrán los fondos para satisfacer las reivindicaciones de los docentes, Pérez Llorca defendido que la Generalitat destina cada año gran parte se su presupuesto a políticas sociales, educación y sanidad, los "tres pilares fundamentales".

Noticias relacionadas

Y, sin aclarar de dónde obtendrá esos recursos, ha apuntado que tendrían más fondos si llegasen las transferencias del Estado, si se pusiera el marcha el fondo de nivelación por parte del Gobierno o si hubiese "un sistema de financiación como toca", ha dicho obviando la propuesta presentada por Moncloa que implicaría 3.700 millones más para la Comunitat Valenciana y a la que su Consell se opone.