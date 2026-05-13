Parlon y Trapero piden perdón por la infiltración de mossos en una asamblea de profesores y abren una investigación

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha encargado al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, abrir una "información reservada" para esclarecer cómo fue la denunciada infiltración de agentes policiales en una asamblea de docentes que preparaban las movilizaciones de la huelga. Parlon ha pedido la "revisión formal" de este procedimiento realizado por la Comisaría General de Información para evaluar riesgos dentro de las movilizaciones convocadas.

Parlon ha comparecido en la comisión de Interior del Parlament junto a Trapero para responder a la polémica política generada por esta infiltración denunciada por el sindicato CGT. Ha remarcado que ni ella, ni el director general de la Policía ni el comisario jefe conocían el operativo que acudió a la asamblea docente, como es habitual en estos casos. Sin embargo, remarca que la "información reservada", abierta desde ayer, determinará si acaba en expediente contra agentes del cuerpo.

La consellera también ha mostrado públicamente su confianza en la "profesionalidad" de los Mossos y ha pedido "no confundir un hecho polémico con la tarea diaria que llevan a cabo a diario" el conjunto de los agentes. Parlon calificado como "un error operativo grave" además de "un hecho desafortunado" y "una maniobra mal planteada" la presencia de dos agentes especializadas en mediación y conflictos laborales en esta reunión de docentes el miércoles de la semana pasada.

Por eso, Parlon ha pedido disculpas a los sindicatos educativos, especialmente a la CGT; por crear "sensación de desconfianza e inseguridad en su tarea asamblearia y el derecho a la protesta". "Se asumieron riesgos innecesarios", ha señalado la consellera quien ha remarcado que se trata "de una maniobra operativa no política". También ha recordado a los grupos políticos que el presidente de la Generalitat Salvador Illa "mantiene la confianza en nosotros".

Mejorar las actuaciones policiales

La consellera ha recordado que los Mossos tienen competencias amparadas en la legislación para recabar información y evaluar riesgos, aunque en este caso "no se ha hecho de la forma adecuada". Por eso cree que estas "actuaciones sujetas a la norma son mejorables" y ha lamentado que una operación policial "no puede quebrantar la confianza de movimientos sociales, sindicales y de la ciudadanía" hacia los agentes.

Con la "información reservada" se pretende evaluar la operación policial además de "proteger a los agentes de la Comisaría General de Información sobre el riesgo reputacional que ha tenido su actuación para su salud psicoemocional", ha señalado Parlon quien ha anunciado que la Prefectura de Mossos también establecerá medidas y protocolos para garantizar el trabajo de los policías en las movilizaciones respetando todos los derechos.

Medidas concretas

Por su parte, Trapero ha remarcado que entre las funciones de la Comisaría General de Información está la mediación y recabar información de riesgos y amenazas que se pueden producir en movilizaciones y protestas para así ayudar a diseñar los operativos policiales. El director general de la Policía ha añadido que esta tarea se hace en consultas por redes, internet, fuentes abiertas, presencia en reuniones públicas, tareas de mediación y seguimiento de agendas institucionales.

Además, ha señalado que esta "captación de información no es generalizada ni indiscriminada" y que únicamente se hace ante protestas que pueden movilizar a muchos asistentes y que afecta a vías importantes de comunicación. Por eso, Trapero ha negado que exista un "espionaje" o una "investigación" de la organización sindical con la presencia policial en la reunión, si no "únicamente hubo una evaluación de los riesgos existentes". En este sentido, ha recordado que las infiltraciones están reguladas por la legislación y la Justicia y únicamente se permite en casos de terrorismo o crimen organizado.

Trapero también ha reconocido que "no era oportuna, ni nada justificaba" la presencia de las agentes en la asamblea docente pero ha señalado que "no hubo mala fe". Finalmente, el director general de la Policía ha recordado que a partir de ahora se va trabajar en tres direcciones: "averiguar la actuación concreta" de los agentes que fueron a la asamblea docente; establecer "filtros" para que algunas órdenes de "prácticas policiales las tomen mandos más elevados" y usar más "la medicación para la obtención de información que permita la evaluación de riesgos".

Piden la dimisión

Durante la comparecencia en esta comisión, representantes de los grupos parlamentarios de Junts, ERC, Comuns y la CUP han mantenido la petición de dimisión de Nuria Parlon y de Josep Lluis Trapero, ya que consideran "insuficientes" las explicaciones y las disculpas. Junts ha recordado que la infiltración es una "ilegalidad" que afecta a derechos fundamentales como el de la protesta y ha instado al president Salvador Illa a cesar a Parlon y Trapero en caso de que no dimitan.

Por su parte, ERC reclama a la responsable de Interior a "asumir más responsabilidades" y que cese de su cargo a Trapero mientras que los Comuns esperan que las medidas anunciadas por Parlon acaben en un cambio radical de la forma de actuar de la Comisaría General de Información de los Mossos. La CUP ha calificado como "ridículas" las explicaciones de Parlon y Trapero y ha cargado duramente contra el director general de la Policía por cometer "ilegalidades" para mantener el orden.

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Tanto el PP como Vox han defendido que los Mossos recaben información acudiendo a asambleas, pese a que han lamentado el "uso político" que hacen del cuerpo policial autonómico desde el Govern.