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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Educació convoca a todos los sindicatos este jueves 14 de mayo
Las escuelas catalanas harán cinco días de huelga entre mayo y junio: habrá 17 paros distribuidos por zonas y días
Este martes, 12 de mayo, los maestros y profesores catalanes están llamados a una nueva huelga general educativa, la tercera del curso convocada en todo el territorio, tras las históricas movilizaciones del 11 de febrero y el 20 de marzo. Una protesta que llega dos meses después de la firma por parte de Govern, CCOO y UGT del 'Acuerdo de país por la educación', del que los sindicatos mayoritarios, Ustec y Aspepc, se desmarcaron al considerarlo "absolutamente insuficiente" y el conflicto sigue abierto. Reclaman al Govern una negociación directa que debe pasar por una mejora salarial mayor a la recogida en pacto.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Los docentes cortan la B-23 en Sant Joan Despí
Un grupo de unos 200 docentes han cortado la B-23 entre Sant Joan Despí y Sant Just Desvern en sentido Barcelona poco después de las siete de la mañana de este miércoles. La protesta se produce en el primer día de huelgas por territorios, que este martes es para los profesionales de la educación del Baix Llobregat y el Penedès. Los manifestantes se concentraron en la calle de la TV3 y posteriormente accedieron a la B-23 para cortarla. Más tarde tienen previsto manifestarse ante los Servicios Territoriales de Educación en el Baix Llobregat y al mediodía empezará desde allí una manifestación.
Sara González
Illa no cede ante el pulso de los profesores y emplaza a los sindicatos a la reunión del jueves
El conflicto con el sector educativo, lejos de desescalar, arrecia, como se ha hecho evidente en la nueva jornada de huelga de este martes convocada por los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no altera ni un ápice la posición del Govern. La mano, asegura, está "tendida", pero sobre la base de mantener intacto el acuerdo de mejoras salariales sellado con UGT y CCOO que no secundan Ustec, CGT, Aspepc y La Intersindical. "Estamos dispuestos a hablar de cómo implementamos ese acuerdo, a qué ritmo", ha asegurado desde San Francisco, California. Para ello, ha emplazado a todos los actores a sentarse a hablar el jueves en la reunión convocada por la conselleria de Educació, pero dejando claro que el Govern no está por la labor de reabrir las condiciones de ese pacto. "Invertimos más que nadie en educación", ha insistido. Amplíe aquí la información de Sara González.
Educació cifra en un 34,77% el seguimiento de la huelga a las 17 horas, con datos del 91,16% de los centros. Ustec había cifrado el paro en un 70% de docentes.
Una asociación de abogados de Osona interpone una denuncia por la infiltración de los mossos
La Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentado una denuncia contra la consellera de Interior, Núria Parlon; el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero; y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por presuntos delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. En un comunicado, explican que la denuncia se basa en las informaciones publicadas en los medios sobre la infiltración de mossos en asambleas de docentes, “hechos que han sido reconocidos por el propio director general de la Policía y por la consellera de Interior”. Aseguran que las actuaciones podrían haber afectado a derechos reconocidos como el de reunión, la libertad sindical y el derecho de huelga.
Desde la asociación, señalan que cualquier actuación policial que vulnere o impida el libre ejercicio de los derechos colectivos e individuales en el ámbito sindical y educativo “debe ser investigada con la máxima transparencia y garantías democráticas”.
La denuncia también apunta a posibles responsabilidades relacionadas con prevaricación administrativa y revelación de secretos.
La denuncia ha sido presentada en el juzgado de guardia de Barcelona y reclama que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de docentes y representantes sindicales.
"O negociación o dimisión", proclama Ustec
"Reclamamos menos ratios en todas las etapas educativas", ha reiterado Iolanda Segura, portavoz de Ustec. "Si no lo hacéis ya os avanzamos qué pasará, no es necesario que enviéis mossos a las asambleas: seguirmos haciendo huelga", ha afirmado antes de añadir: "Illa, dejad de hacer el ridículo, o negociación o dimisión".
Llamamiento a las familias
Los sindicatos organizadores también han hecho un llamamiento a las familias. "Vosotros también sois comunidad esucativa, os necesitamos a nuestro lado".
"Parlon, dimisión", “somos docentes, no delincuentes"
"Parlon, dimisión", ha sido una de las consignas repetidas. “Somos docentes, no delincuentes", han coreado los manifestantes.
"Consellera, haga una propuesta de subida salarial", reclama Ustec
"El jueves iremos a la mesa, pero consellera, traiga los deberes hechos, traiga una nueva propuesta de subida salarial”, ha reclamado Iolanda Segura, portavoz de Ustec.
Aplausos en Sant Jaume al boicot a las colonias
El boicot a las colonias, una de las medidas de presión que han anunciado cientos de centros educativos, ha recibido aplausos en Sant Jaume. “No somos una agencia de viajes gratis”, han afirmado desde el sindicato Professors de Secundària.
80.000 manifestantes según los sindicatos, 26.000 según la Guardia Urbana
Los sindicatos organizadores de la jornada de huelga afirman que 80.000 personas han participado en la manifestación, cifra que la Guardia Urbana rebaja a 26.000.
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