Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

Una asociación de abogados de Osona interpone una denuncia por la infiltración de los mossos

La Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans ha presentado una denuncia contra la consellera de Interior, Núria Parlon; el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero; y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por presuntos delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. En un comunicado, explican que la denuncia se basa en las informaciones publicadas en los medios sobre la infiltración de mossos en asambleas de docentes, “hechos que han sido reconocidos por el propio director general de la Policía y por la consellera de Interior”. Aseguran que las actuaciones podrían haber afectado a derechos reconocidos como el de reunión, la libertad sindical y el derecho de huelga.

Desde la asociación, señalan que cualquier actuación policial que vulnere o impida el libre ejercicio de los derechos colectivos e individuales en el ámbito sindical y educativo “debe ser investigada con la máxima transparencia y garantías democráticas”.

La denuncia también apunta a posibles responsabilidades relacionadas con prevaricación administrativa y revelación de secretos.

La denuncia ha sido presentada en el juzgado de guardia de Barcelona y reclama que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de docentes y representantes sindicales.