Educació y sindicatos se sientan a negociar tras tres huelgas generales y más de mil centros amenazando con no ir de colonias

Tras la tercera huelga general del curso vivida este martes, y mientras siguen los paros territoriales -este miércoles, en el Baix Llobregat y el Penedés y este jueves en Girona y la Catalunya Central-, la Conselleria d'Educació ha convocado este jueves a los sindicatos a una nueva mesa sectorial con dos puntos en el orden del día: "estado de la cuestión" y "propuestas para solucionar el conflicto educativo".

Una reunión de la que los sindicatos convocantes de la huelga -Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical- esperan que el Departament se presente a ella "con los deberes hechos". Unos deberes que pasarían por una nueva propuesta que incluya un incremento salarial superior al pactado con CCOO y UGT (3.000 euros anuales de forma progresiva, hasta 2029); algo a lo que el Govern no parece estar dispuesto, a juzgar por las declaraciones tanto de la propia consellera Esther Niubó como del president Illa o de la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Los tres se aferran al acuerdo firmado con CCOO y UGT. "Estamos dispuestos a hablar de cómo implementamos ese acuerdo, a qué ritmo", aseguraba Illa desde San Francisco, California.

El Govern defiende el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT pero está dispuesto a "hablar de cómo implementarlo"

El Govern reitera que el acuerdo "de país" es "amplio" y supondrá "mejoras que se notarán en los centros educativos" y defiende la "voluntad y compromiso firme" del departament con dicho pacto (y con sus firmantes, CCOO y UGT, también presentes en la reunión del jueves), que incluye un incremento un 30% el complemento específico de los docentes, hasta los 3.000 euros anuales al finalizar el acuerdo en 2029. Un incremento salarial insuficiente a ojos de los sindicatos, que este martes pedían un aumento de entre 400 y 500 euros mensuales, declaraciones que no sentaron demasiado bien entre las familias, que apoyan la lucha por la mejora de la escuela pública, pero están algo tensas por la campaña para suspender las salidas y colonias el próximo curso a la que ya se han sumado más de 1.000 escuelas e institutos.

Plan de choque para la inclusiva

Así -y con Parlon pidiendo perdón por la desafortunada infiltración de dos agentes a un asamblea de docentes- llegan a la reunión de este jueves, a la que Ustec se presenta con un plan de choque para la escuela inclusiva bajo el brazo. Un plan en el que piden un técnico especialista en educación infantil (TEEI) para cada grupo y un integrador social en cada centro, para garantizar un apoyo educativo y social estable desde las primeras etapas.

"Toda la comunidad educativa merecemos que podamos ser capaces de sentarnos y ver cómo podemos ajustar estas posiciones" Esther Niubó — Consellera d'Educació i FP

Piden también aulas de acogida a partir de cinco alumnos recién llegados en el curso 2026-2027, "sin límites máximos si aumenta la población recién llegada" y con una ratio máxima de 10 alumnos en el curso 2027-2028 y apoyo intensivo para la educación inclusiva (SIEI) en cada centro ordinario, empezando el próximo curso por los centros con más de tres alumnos con dictamen SIEI y sin dotación, con un maestro de educación especial (MEE) y orientador educativo o educador de educación especial (EEE) como medida de choque, y una dotación completa el curso siguiente.

"Encontrar márgenes"

La consellera señalaba este miércoles que la intención de la nueva mesa es "reconducir esta situación de tensión que se está viviendo". "Creo que toda la comunidad educativa, comenzando por familias, docentes, merecemos que podamos ser capaces de sentarnos y ver de qué manera podemos ajustar estas posiciones", añadía Niubó, subrayando que el acuerdo educativo se notará con la reducción de ratios y el incremento de profesionales de apoyo y avanzado que en la reunión de este jueves habrá alguna medida nueva en el ámbito de la inclusión: "Pensamos que aquí puede haber espacio para generar consensos que necesitemos".

El problema con ese asunto es que Professors de Secundària (Aspepc), el segundo sindicato con mayor representación en la mesa, está en contra del actual modelo de escuela inclusiva. "La gran diferencia entre Ustec y nosotros es que Ustec cree en este modelo de escuela inclusiva y nosotros impugnamos el decreto. No es inclusión, es integración forzosa; una estafa en la que se engaña a las familias asegurando que sus hijos estarán bien atendidos cuando no es así", apuntaba este domingo en EL PERIÓDICO Andreu Navarra, una de las voces públicas de Aspepc, quien tiene claro que "el criterio no puede ser todos lo mismo, todos a la misma aula; eso es una barbaridad".

Con este contexto, la única propuesta que parece de consenso es la necesidad de crear nuevas plazas en las escuelas de educación especial, algo en lo que todo el mundo está de acuerdo, pero que -si no va acompañado de una mejorar salarial- se antoja insuficiente para que los sindicatos deconvoquen las cuatro semanas de huelgas que tienen todavía por delante.