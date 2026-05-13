Educació cifra en un 17,7% el seguimiento de la huelga de profesores en Baix Llobregat y Penedès

Tras la multitudinaria huelga general del martes, en la que participaron miles de profesores de toda Catalunya -la Conselleria d'Educació cifró la participación en un 34,7%-, este miércoles los convocados al paro -uno de los 17 programados entre mayo y junio- eran los docentes del Baix Llobregat y el Penedès. La protesta ha registrado un seguimiento del 17,78% a las 13.00 horas, según datos del departament correspondientes al 79,13% de los centros.

En Vilafranca del Penedès, un centenar de docentes ha cortado a primera hora la N-340 en ambos sentidos durante cerca de dos horas. Más tarde, cerca de 3.000 docentes se han manifestado en la capital del Alt Penedès en una marcha en la que se han coreado lemas contra la gestión política del sistema educativo y se ha pedido la dimisión de la consellera Esther Niubó.

Los sindicatos convocantes en el Penedès han calificado de "histórica" la movilización de Vilafranca por el volumen de asistentes y por enmarcarse en un calendario de huelgas que, aseguran, no se veía desde 1988.

También en el Baix Llobregat se han producido cortes de tráfico y concentraciones. En Sant Feliu de Llobregat, alrededor de un millar de docentes se han concentrado ante los servicios territoriales de Educació después de que a primera hora otro grupo hubiera cortado la B-23 en Sant Joan Despí durante más de una hora. La protesta ha recorrido el centro de Sant Feliu y ha finalizado en el Parc 8 de Març con una asamblea multitudinaria, después de obligar a cortar la calle Laureà Miró durante más de cuatro horas.

Una delegación de docentes se reunió con representantes de los servicios territoriales de Educació en Sant Feliu. A la salida, Glòria Xancó, secretaria general de CGT Ensenyament Baix Llobregat, aseguró que la Administración les había reconocido que "les ha estallado en la cara" un problema arrastrado desde hace años, como es la infrafinanciación del sistema educativo. Según explicó, los responsables territoriales se mostraron dispuestos a estudiar mejoras organizativas o curriculares siempre que no impliquen más gasto.

Entre las principales reivindicaciones del profesorado figuran la reducción de ratios, menos burocracia, más recursos para la educación inclusiva, mejoras salariales y más inversión en centros envejecidos o en barracones.

La jornada de este miércoles es la tercera de la ronda de 17 paros, tras el sectorial del 0-3 del 7 de mayo y la general del martes. Los sindicatos mantienen así el pulso al Govern 24 horas antes de la reunión que ha convocado Educació para intentar reconducir la crisis.